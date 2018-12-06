Интервью Дмитрия Медведева телеканалам. Главное

О пенсиях: «Повышение пенсионного возраста было самым трудным решением власти за последнее десятилетие, но оно выстраданное. Решение по пенсионному возрасту рассчитано на длительную перспективу, такие решения часто не пересматриваются». «Рост пенсий в перспективе можно было обеспечить только через проведение пенсионной реформы. Рост пенсий продолжится и за пределами ближайших шести лет»
О продовольственной безопасности: «Мы решили основные позиции по продовольственной безопасности, и мы поставляем зерно, другие товары на мировые рынки. Нашей стране, действительно, самим небом предназначено кормить всю планету».
О лекарствах: «Дефицит лекарств и повышение цен на них не ожидаются».
Об инвестициях: «Национальная экономика может развиваться, прежде всего, за счет своих инвестиций. Иностранные инвестиции — это все-таки вторичный источник».
О ЧП с подростками в школах: «Это мировая проблема, но ей надо заниматься с учетом российских реалий. Нельзя связывать все проблемы только с интернетом, нужны усилия семьи, школ и государства».
О безработице: «Безработица в РФ составила 4,7%, что является рекордно низким уровнем».
О повышении НДС: «Увеличение НДС было наименее болезненным вариантом для людей и экономики по сравнению с другими вариантами увеличения доходов бюджета».
О доходах населения: «Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%. Тренд на падение доходов переломлен, это было самым опасным для РФ».
О чемпионате мира по футболу: «Мы провели лучший чемпионат мира за всю историю, и мне кажется, с этим согласны абсолютно все, даже те, кто нам не очень симпатизирует». «Мы же с вами в этих городах (где проходил чемпионат.— “Ъ”) бывали. Там аэропортов зачастую нормальных не было, гостиниц не было. Я не про Москву конечно, не про Петербург. А сейчас там есть все. Это дало мощнейший толчок инфраструктуре, развитию медицинских сервисов, социальных услуг. Не вся страна, но все-таки это очень крупные города».
Премьер: мозги надо включать, когда ты облечен властью