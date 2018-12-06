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15:09 (мск), источник: RNS

Лукашенко поспорил с Путиным о ценах на газ для Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета поспорил с президентом России Владимиром Путиным по ценам на газ для Белоруссии. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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Источник: Пресс-служба Президента России

В ходе заседания Лукашенко заявил, что Белоруссии газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за 1 тыс. кубометров, тогда как цена для потребителей этой области составляет $70.

«Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а конечная цена газа, в которую включается этот тариф… Обращаю внимание на то, что сегодня у Республики Беларусь $129 за тысячу кубов, в следующем году будет $127, а в ФРГ — $250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕврАзЭс, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации», — прокомментировал Путин заявление Лукашенко.

Президент России также отметил, что, если бы у Белоруссии не было текущих преимуществ в рамках ЕАЭС, а цена газа формировалась по рыночным принципам, то она составила бы $200, а не $129−127.
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«Владимир Владимирович, это неправильные у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об это не единожды говорил: вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они (ФРГ. — RNS) 200 имеют долларов… потому что туда еще 3 тысячи километров качать надо, поэтому у них и цена такая», — заявил Лукашенко.

Путин, в свою очередь, вновь отметил, что при формировании цены на газ по рыночным принципам газ для Белоруссии стоил бы $200, а не $129 сейчас. Глава государства предложил обсудить этот вопрос в закрытом режиме.

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