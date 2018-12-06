Рада приняла проект, расширяющий контролируемую Киевом территорию на море
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Верховная рада приняла закон о прилегающей зоне, позволяющий расширить на 12 миль контролируемую Киевом морскую территорию.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Верховная рада приняла закон о прилегающей зоне, позволяющий расширить на 12 миль контролируемую Киевом морскую территорию.
Документ поддержали 244 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. В первом чтении Рада приняла законопроект 8 ноября.
В пояснительной записке к документу утверждается, что после вхождения Крыма в состав России Москва ведет «незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран».
По мнению авторов, законопроект «создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасную ситуацию в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины».
Кроме того, документ разрешает пограничникам стрелять без предупреждения и на поражение при вторжении на территорию страны или нападении на украинские корабли.
При этом в российском МИД подчеркивали, что этот законопроект не может применяться к Азовскому морю, потому что это внутренние воды и Украины и России.
Конвенция по морскому праву
Конвенция по морскому праву от 1982 года, которую ратифицировал Киев, предусматривает возможность создания прилегающей зоны. В ней прибрежные государства могут ввести контроль, необходимый для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил.
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