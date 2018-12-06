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15:43 (мск), источник: РИА Новости

Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения и на поражение при вторжении на территорию Украины или нападении на украинские корабли.

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Источник: Reuters

В документе, который приняла в четверг Рада Украины, отмечается, что пограничники могут открывать огонь на поражение без предупреждения «для отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок; прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций; для отражения нападения… на корабли (катера) и суда Государственной пограничной службы Украины или другие суда Украины».

Документом определена и прилегающая зона Украины: зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль.

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