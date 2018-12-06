Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

В документе, который приняла в четверг Рада Украины, отмечается, что пограничники могут открывать огонь на поражение без предупреждения «для отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок; прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций; для отражения нападения… на корабли (катера) и суда Государственной пограничной службы Украины или другие суда Украины».