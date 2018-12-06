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15:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Конституционный суд отклонил жалобу Алексея Навального

Конституционный суд (КС) отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на практику применения Верховным судом (ВС) ст. 7 закона «О персональных данных», позволяющую отказывать в предоставлении гражданам сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП).

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Источник: AP 2018

В опубликованном сегодня отказном определении говорится, что поскольку «производство по иску административных истцов, включая А. А. Навального, было прекращено» и «вопрос о законности оспариваемых действий Росреестра о необходимости предоставления сведений из ЕГРП по существу разрешен не был», применение оспариваемой нормы в конкретном деле с участием оппозиционера «не подтверждается». Решение вынесено 26 ноября в закрытом режиме. Это восьмое по счету обращение Алексея Навального в КС, оставленное без рассмотрения.

Напомним, поводом для жалобы послужили представленные заявителю Росреестром в 2016 году выписки из ЕГРП о переходе прав на два жилых дома в подмосковном поселке Успенское без сведений о правообладателях этих объектов: имена владельцев были зашифрованы кодировками «ЛСДУЗ» и «ЙФЯУ9». Как сообщал тогда Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального, Росреестр таким образом скрыл имена сыновей генпрокурора Юрия Чайки — Артема и Игоря, на которых до этого были открыто зарегистрированы те же объекты. Это публично подтверждал в сентябре 2016 года и Игорь Чайка, заявивший агентству RNS, что не имел отношения к засекречиванию данных о принадлежащей ему и брату собственности.

Проблему актуализировали внесенные в июле 2017 года поправки в закон «О госохране» о засекречивании персональных данных охраняемых лиц и членов их семей. По мнению экспертов, это лишает гражданское общество возможности бороться с коррупцией и противоречит Конституции.

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург

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