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16:52 (мск), источник: Интерфакс

В Елисейском дворце начали опасаться государственного переворота во Франции

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — В Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку госпереворота, сообщает в четверг телеканал BFM TV.

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18
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18
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Опасения французских властей связаны, в частности, с запланированной на субботу акцией протеста «желтых жилетов», которые пообещали направиться к Елисейскому дворцу.

По словам одного из представителей движения Эрика Друэ, цель протестной акции в субботу дойти до Елисейского дворца. «Мы все хотим пойти к Елисейскому дворцу», — сказал он.

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В администрации французского президента Эмманюэля Макрона не скрывают обеспокоенность тем, что демонстранты могут прибегнуть к силе и попытаться осуществить путч.

«Это путчисты. Мы видим попытку путча», — приводит газета Figaro слова неназванного представителя Елисейского дворца.

По данным издания, спецслужбы предупредили администрацию главы государства о «призывах демонстрантов убивать и взяться за оружие, чтобы нанести удар по парламентариям, правительству, исполнительной власти и стражам порядка».

Местные СМИ также пишут о том, что, по всей видимости, между президентом и премьер-министром страны наметились серьезные разногласия во взглядах. В частности, такие предположения стали озвучиваться после того, как Макрон принял решение отменить запланированное на 2019 год повышение налогов на топливо, тогда как ранее глава правительства объявил о другой мере — полугодовалом моратории на увеличение этих налогов.

Между тем, в резиденции премьер-министра страны попытались развеять предположения о разногласиях в рядах руководства страны. «Мы работаем очень тесно с Елисейским дворцом», — отметили в Матиньонском дворце.

«Желтые жилеты» протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции — показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Следите за развитием темы «Желтые жилеты против Макрона.»
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