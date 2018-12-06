Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После решения суда мать Кокорина зарыдала, а жена Мамаева сбежала
Новые «Жигули» 25 лет простояли на балконе хрущёвки (видео)
Врачи борются за жизнь сестер, похудевших по совету модельного агентства
Умер Александр Минаев
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
Тимошенко дали совет после обсуждения с США плана возврата Крыма
Брилев ответил на совет Познера сдать паспорт
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети»
Алина, защищайся. Загитова может проиграть с чистым прокатом?
«МЮ» и «Арсенал» выдали потрясающий матч
Кипр ответил на предостережение России о размещении войск США
Сбербанк отменил популярную услугу
Украина расширила морскую зону в Чёрном море и разрешила стрелять
Врач выгнал из больницы Харатьяна - причина
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Названы главные проблемы жителей городов РФ
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
8Конфликт в Керченском проливе
19:17 (мск), источник: Коммерсантъ

«Господин премьер, русские тяжело воспримут арест Хачатурова»

Накануне парламентских выборов в Армении опубликовали «прослушку» разговоров Никола Пашиняна.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В сеть попала вторая часть «прослушки» телефонных разговоров высших должностных лиц Армении. На этот раз в беседах участвует и. о. премьер-министра Никол Пашинян. С директором Службы национальной безопасности (СНБ) Артуром Ванецяном он обсуждает, как проводить следствие по делам тогда еще действующего генсека (Организации договора о коллективной безопасности.— «Ъ») ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-президента страны Роберта Кочаряна. Примечательно, что одним из первых скандальную запись опубликовал в Facebook сам Никол Пашинян, когда узнал о том, что произошла утечка. Он назвал ее «войной против Армении», хотя и подтвердил подлинность.

Вчера и. о. премьера Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись с прослушкой собственных телефонных разговоров, обещая вскоре ее прокомментировать. Через два часа он записал обращение, в котором назвал утечку «войной, объявленной против Армении». «Коррумпированная система видит, что круг вокруг нее сжимается. Эта система видит, что наши обещания станут реальностью сразу после парламентских выборов (они пройдут 9 декабря.— “Ъ”). И все коррумпированные элементы мы по очереди призовем к ответственности от имени народа», — заявил Никол Пашинян (цитата по «Спутник Армения»). Он подтвердил подлинность записи, указав, что она все же подверглась монтажу и, пользуясь случаем, призвал своих сторонников голосовать за блок «Мой шаг».

Видео «How Armenian justice works part. 2» («Как работает армянское правосудие, часть 2») смонтировано в том же стиле, что и первая часть. Запись, снабженная английскими субтитрами, включает в себя несколько телефонных разговоров Никола Пашиняна с Артуром Ванецяном, а также Артура Ванецяна с начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном. Когда именно состоялись эти телефонные разговоры, не указано — об этом можно догадываться лишь по косвенным признакам. Например, судя по разговору, Юрий Хачатуров на тот момент был еще действующим главой ОДКБ, и вопрос с мерой пресечения для него еще не был не решен (он был отпущен под залог еще 27 июля).

Суть разговора Никола Пашиняна с главой СНБ состоит в том, что Артур Ванецян предупреждает его о негативных последствиях, которые может вызвать арест господина Хачатурова.
Читайте также
Лукашенко рассказал, кто может стать следующим генсеком ОДКБ

«Господин премьер, русские тяжело это воспримут… имею в виду арест Хачатурова, — говорит Артур Ванецян.— Приехали представители разведки и ФСБ. Они говорят: “Не делайте этого, какой в этом смысл. По крайней мере, уберите его из ОДКБ… Последствия будут суровыми”». «А что насчет Кочаряна? Есть новости?», — спрашивает в ответ Никол Пашинян. «Слушания в суде еще идут, и скоро Кочарян будет…» — отвечает господин Ванецян, по всей вероятности, имея в виду арест. После этого он продолжает говорить о Юрии Хачатурове и сравнивает ОДКБ и НАТО. «Это (арест Юрия Хачатурова.— “Ъ”) как арестовать генсека НАТО». После этого господин Ванецян звонит начальнику Специальной следственной службы Сасуну Хачатряну и обсуждает сумму залога, которую следует установить для Юрия Хачатурова. «Скажем, 20 миллионов (валюта не указана.— “Ъ”). Он сможет заплатить такую сумму?» — спрашивает господин Хачатрян. Посовещавшись, собеседники решают перенести судебной заседание, где будет обсуждаться этот вопрос. Напомним, что предпринятые властями меры в итоге не помогли, и господин Хачатуров все же смог заплатить залог, а затем и вовсе на время вернулся в Москву.

По мнению армянского политического аналитика Микаэла Золяна, который сейчас выдвигается в парламент от блока «Мой шаг», публикация записи не нанесет серьезного вреда Николу Пашиняну, и именно поэтому он опубликовал ее сам.

Никол Пашинян старается показать, что действует открыто и прозрачно и готов обсуждать все что угодно, — сказал «Ъ» господин Золян.

«Когда вышла первая запись, он говорил в парламенте, что вопрос, что делать с Хачатуровым и Кочаряном, действительно обсуждался». «Думаю, запись была “домашней заготовкой” противников Пашиняна, так как ее опубликовали за несколько часов до предвыборных дебатов с участием Пашиняна, — продолжил свою мысль эксперт.— Но расчет оказался не очень верным, потому что в ней не было ни чего-то нового, ни чего-то очевидно противозаконного».

Кирилл Кривошеев.

 В какой роли Путин отказался выступать на G20
Катар уходит из ОПЕК+. Последствия ждут и Россию
Лукашенко извинился перед Путиным за спор о цене на газ
Ученые: арлекины двинулись на завоевание России
ОПЕК и Россия договорились под давлением США
Бездомный нашел сумку с тысячами долларов и отдал полиции
МОК потребовал от Зубкова вернуть золотые медали Сочи-2014
Назван главный цвет 2019 года
Как выжить, если вас окружили волки
Спорт
Фуркад ехал еле-еле, но все равно победил. Как? Так медленно чемпионский француз не ездил уже много-много лет. Его даже почти обогнал один россиянин. Но Фуркад все равно выиграл гонку
Hi-Tech
Представлен процессор для смартфонов будущего Новый техпроцесс, лучшая в мире производительность и 5G.
Авто
Россияне бросились раскупать Kia, Skoda и Mitsubishi В ноябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 10,1%, а некоторые марки установили рекорды продаж
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Квартиры в московских хрущевках под снос рекордно подорожали
Популярные темы на «Детях»
Разрешение на измену ради ребенка 405
Альтернативные елки. 343
Мысли в никуда. 320
Родить второму мужу ценой здоровья 281
Леди
5 звезд, которые сделали подтяжку лица (мнение эксперта) Пластический хирург Вячеслав Балкизов разбирает на примерах звезд, какой метод подтяжки лица выглядит гармонично и естественно.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь