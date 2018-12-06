«Господин премьер, русские тяжело воспримут арест Хачатурова»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В сеть попала вторая часть «прослушки» телефонных разговоров высших должностных лиц Армении. На этот раз в беседах участвует и. о. премьер-министра Никол Пашинян. С директором Службы национальной безопасности (СНБ) Артуром Ванецяном он обсуждает, как проводить следствие по делам тогда еще действующего генсека (Организации договора о коллективной безопасности.— «Ъ») ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-президента страны Роберта Кочаряна. Примечательно, что одним из первых скандальную запись опубликовал в Facebook сам Никол Пашинян, когда узнал о том, что произошла утечка. Он назвал ее «войной против Армении», хотя и подтвердил подлинность.

Вчера и. о. премьера Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись с прослушкой собственных телефонных разговоров, обещая вскоре ее прокомментировать. Через два часа он записал обращение, в котором назвал утечку «войной, объявленной против Армении». «Коррумпированная система видит, что круг вокруг нее сжимается. Эта система видит, что наши обещания станут реальностью сразу после парламентских выборов (они пройдут 9 декабря.— “Ъ”). И все коррумпированные элементы мы по очереди призовем к ответственности от имени народа», — заявил Никол Пашинян (цитата по «Спутник Армения»). Он подтвердил подлинность записи, указав, что она все же подверглась монтажу и, пользуясь случаем, призвал своих сторонников голосовать за блок «Мой шаг».

Видео «How Armenian justice works part. 2» («Как работает армянское правосудие, часть 2») смонтировано в том же стиле, что и первая часть. Запись, снабженная английскими субтитрами, включает в себя несколько телефонных разговоров Никола Пашиняна с Артуром Ванецяном, а также Артура Ванецяна с начальником Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном. Когда именно состоялись эти телефонные разговоры, не указано — об этом можно догадываться лишь по косвенным признакам. Например, судя по разговору, Юрий Хачатуров на тот момент был еще действующим главой ОДКБ, и вопрос с мерой пресечения для него еще не был не решен (он был отпущен под залог еще 27 июля).

Суть разговора Никола Пашиняна с главой СНБ состоит в том, что Артур Ванецян предупреждает его о негативных последствиях, которые может вызвать арест господина Хачатурова.

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«Господин премьер, русские тяжело это воспримут… имею в виду арест Хачатурова, — говорит Артур Ванецян.— Приехали представители разведки и ФСБ. Они говорят: “Не делайте этого, какой в этом смысл. По крайней мере, уберите его из ОДКБ… Последствия будут суровыми”». «А что насчет Кочаряна? Есть новости?», — спрашивает в ответ Никол Пашинян. «Слушания в суде еще идут, и скоро Кочарян будет…» — отвечает господин Ванецян, по всей вероятности, имея в виду арест. После этого он продолжает говорить о Юрии Хачатурове и сравнивает ОДКБ и НАТО. «Это (арест Юрия Хачатурова.— “Ъ”) как арестовать генсека НАТО». После этого господин Ванецян звонит начальнику Специальной следственной службы Сасуну Хачатряну и обсуждает сумму залога, которую следует установить для Юрия Хачатурова. «Скажем, 20 миллионов (валюта не указана.— “Ъ”). Он сможет заплатить такую сумму?» — спрашивает господин Хачатрян. Посовещавшись, собеседники решают перенести судебной заседание, где будет обсуждаться этот вопрос. Напомним, что предпринятые властями меры в итоге не помогли, и господин Хачатуров все же смог заплатить залог, а затем и вовсе на время вернулся в Москву.

По мнению армянского политического аналитика Микаэла Золяна, который сейчас выдвигается в парламент от блока «Мой шаг», публикация записи не нанесет серьезного вреда Николу Пашиняну, и именно поэтому он опубликовал ее сам.

Никол Пашинян старается показать, что действует открыто и прозрачно и готов обсуждать все что угодно, — сказал «Ъ» господин Золян.

«Когда вышла первая запись, он говорил в парламенте, что вопрос, что делать с Хачатуровым и Кочаряном, действительно обсуждался». «Думаю, запись была “домашней заготовкой” противников Пашиняна, так как ее опубликовали за несколько часов до предвыборных дебатов с участием Пашиняна, — продолжил свою мысль эксперт.— Но расчет оказался не очень верным, потому что в ней не было ни чего-то нового, ни чего-то очевидно противозаконного».