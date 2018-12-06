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18:17 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко потребовал от Путина единых с Россией цен на газ

По мнению белорусского президента, расценки на топливо для его страны сейчас хуже, чем для Германии.

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Источник: РИА "Новости"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на саммите лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) публично поспорили о цене на российский газ для Белоруссии.

По словам Лукашенко, тариф, применяемый «Газпромом» для транспортировки газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до Белоруссии, составляет почти $3 за 1000 куб. м на 100 км, в то время как тариф для российских потребителей — порядка $1, то есть в три раза меньше.

В результате российский газ для Белоруссии обходится почти в $130 за 1000 куб., а оптовая цена для потребителей Смоленской области (граничит с Белоруссией) почти в два раза ниже — $70.

В структуре цены на газ для Белоруссии доля платы за транспортировку по территории России превышает 70%, отметил Лукашенко.

Путин предложил Лукашенко подробнее обсудить этот вопрос в закрытой части заседания. Российский президент посоветовал белорусским властям смотреть не на тариф на прокачку газа, а на конечную цену топлива. «Сегодня у Белоруссии $129 за 1000 куб, в следующие году будет $127, а в ФРГ — $250, — заметил Путин. — Это безусловно большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС, хотя конечно мы должны стремиться к унификации, но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами».

По данным российского президента, если бы Россия продавала Белоруссии газ по рыночной цене, то она была бы под $200.
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«Владимир Владимирович, это неправильные у вас условия. Мы имеем худшие условия, чем Германия, — не унимался Лукашенко».

Вроде воевали против Германии вместе. Они имеют $200, а мы $130, потому что туда еще 3000 км качать надо.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Лукашенко напомнил Путину, что Евразийский союз создавался для свободного перемещения товаров между странами, которые в него входят, а при разном ценообразовании топлива для российских и белорусских потребителей это невозможно. «Простой вопрос — как конкурировать в этой ситуации?» — возмутился Лукашенко.

Отсутствие согласия по единому нефтегазовому рынку не позволяет союзу прогрессировать более быстрыми темпами, заявил Лукашенко. По мнению белорусского президента, на смену устраняемым барьерам в ЕАЭС возводятся новые. Возникшие в мире торговые разногласия он назвал шансом для ЕАЭС.

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Когда идет эта драчка, объединиться, сплотиться и придать еще большую динамику в нашем экономическом союзе.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
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Через год ЕАЭС исполнится пять лет, и к этому моменту следует добиться конкретных результатов, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что союз стал успешным проектом, подытожил президент Белоруссии.

По итогам заседания лидеры стран, входящих в ЕАЭС, одобрили программу формирования общих рынков газа, нефтепродуктов и нефти к 2025 году, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. По его словам, президенты договорились обсудить методику определения цены транзита газа. «Это один из основных и дискуссионных вопросов, который нам предстоит решить», — признал Саркисян.

«Ведомости» ожидают комментарии «Газпрома».

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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