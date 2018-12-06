Лукашенко потребовал от Путина единых с Россией цен на газ
По мнению белорусского президента, расценки на топливо для его страны сейчас хуже, чем для Германии.
По мнению белорусского президента, расценки на топливо для его страны сейчас хуже, чем для Германии.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на саммите лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) публично поспорили о цене на российский газ для Белоруссии.
По словам Лукашенко, тариф, применяемый «Газпромом» для транспортировки газа из
В структуре цены на газ для Белоруссии доля платы за транспортировку по территории России превышает 70%, отметил Лукашенко.
Путин предложил Лукашенко подробнее обсудить этот вопрос в закрытой части заседания. Российский президент посоветовал белорусским властям смотреть не на тариф на прокачку газа, а на конечную цену топлива. «Сегодня у Белоруссии $129 за 1000 куб, в следующие году будет $127, а в ФРГ — $250, — заметил Путин. — Это безусловно большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС, хотя конечно мы должны стремиться к унификации, но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами».
«Владимир Владимирович, это неправильные у вас условия. Мы имеем худшие условия, чем Германия, — не унимался Лукашенко».
Вроде воевали против Германии вместе. Они имеют $200, а мы $130, потому что туда еще 3000 км качать надо.
Лукашенко напомнил Путину, что Евразийский союз создавался для свободного перемещения товаров между странами, которые в него входят, а при разном ценообразовании топлива для российских и белорусских потребителей это невозможно. «Простой вопрос — как конкурировать в этой ситуации?» — возмутился Лукашенко.
Отсутствие согласия по единому нефтегазовому рынку не позволяет союзу прогрессировать более быстрыми темпами, заявил Лукашенко. По мнению белорусского президента, на смену устраняемым барьерам в ЕАЭС возводятся новые. Возникшие в мире торговые разногласия он назвал шансом для ЕАЭС.
Когда идет эта драчка, объединиться, сплотиться и придать еще большую динамику в нашем экономическом союзе.
Через год ЕАЭС исполнится пять лет, и к этому моменту следует добиться конкретных результатов, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что союз стал успешным проектом, подытожил президент Белоруссии.
По итогам заседания лидеры стран, входящих в ЕАЭС, одобрили программу формирования общих рынков газа, нефтепродуктов и нефти к 2025 году, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. По его словам, президенты договорились обсудить методику определения цены транзита газа. «Это один из основных и дискуссионных вопросов, который нам предстоит решить», — признал Саркисян.
«Ведомости» ожидают комментарии «Газпрома».