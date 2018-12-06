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18:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко извинился перед Путиным после своего выступления «в нехорошей форме»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед президентом России Владимиром Путиным из-за спора о цене на транспортировку газа. Господин Лукашенко рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов, после саммита ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге.

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Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«В нехорошей форме (выступил.— “Ъ”), так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого», — сказал президент Белоруссии.

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Он также сообщил, что через неделю планирует встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. «На следующей неделе мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над “i”, чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Белоруссии на этом заседании заявил о высокой стоимости транспортировки российского газа в страну. По его словам, тариф на транспортировку газа из ЯНАО в Белоруссию составляет $3 за 1 тыс. куб.м. на 100 км. Он добавил, что внутрироссийский тариф в три раза меньше.

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В ответ на его слова Владимир Путин предложил подискутировать без прессы «откровенно и по-честному». Он отметил, что в этом году цена на газ для Белоруссии составляет $129 за 1 тыс. куб. м., а в 2019 году будет $127. Президент России добавил, что для Германии, например, цена составляет $250.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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