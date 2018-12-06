Лукашенко извинился перед Путиным после своего выступления «в нехорошей форме»

Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«В нехорошей форме (выступил.— “Ъ”), так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого», — сказал президент Белоруссии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/390MhtTgnR8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Он также сообщил, что через неделю планирует встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. «На следующей неделе мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над “i”, чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Белоруссии на этом заседании заявил о высокой стоимости транспортировки российского газа в страну. По его словам, тариф на транспортировку газа из ЯНАО в Белоруссию составляет $3 за 1 тыс. куб.м. на 100 км. Он добавил, что внутрироссийский тариф в три раза меньше.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/8df75dc2-d649-499f-9b4e-a503d43f738a" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1261099" target="_blank">Лукашенко поспорил с Путиным о ценах на газ: вроде воевали вместе, а условия лучше для Германии</a> Во время загрузки произошла ошибка.