Лукашенко извинился перед Путиным после своего выступления «в нехорошей форме»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед президентом России Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед президентом России Владимиром Путиным
«В нехорошей форме (выступил.— “Ъ”), так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого», — сказал президент Белоруссии.
Он также сообщил, что через неделю планирует встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. «На следующей неделе мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над “i”, чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).
Президент Белоруссии на этом заседании заявил о высокой стоимости транспортировки российского газа в страну. По его словам, тариф на транспортировку газа из ЯНАО в Белоруссию составляет $3 за 1 тыс. куб.м. на 100 км. Он добавил, что внутрироссийский тариф в три раза меньше.
В ответ на его слова Владимир Путин предложил подискутировать без прессы «откровенно и по-честному». Он отметил, что в этом году цена на газ для Белоруссии составляет $129 за 1 тыс. куб. м., а в 2019 году будет $127. Президент России добавил, что для Германии, например, цена составляет $250.