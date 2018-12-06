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22:39 (мск), источник: Известия

В Счетной палате усомнились в эффективности субсидирования бизнеса

За 11 месяцев 2018 года российское государство субсидировало госкорпорации и компании на сумму свыше триллиона рублей. Это на 10% больше выделенного за весь прошлый год, рассказал «Известиям» источник в Счетной палате.

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Однако, по словам собеседника газеты, существующие в настоящее время критерии оценки результатов деятельности субсидируемых лиц не позволяют оценить эффективность предоставленной помощи.

В Минэкономразвития не согласились с критикой Счетной палаты. В ведомстве рассказали о росте производительности получателей бюджетных средств среди представителей малого и среднего бизнеса и перевыполнении плана в прошлом году.

В Национальном антикоррупционном комитете обратили внимание на низкую прозрачность и избирательный характер выдачи субсидий. Последнее влечет за собой снижение конкуренции, отметили там.

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