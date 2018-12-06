В Счетной палате усомнились в эффективности субсидирования бизнеса

Однако, по словам собеседника газеты, существующие в настоящее время критерии оценки результатов деятельности субсидируемых лиц не позволяют оценить эффективность предоставленной помощи.
В Минэкономразвития не согласились с критикой Счетной палаты. В ведомстве рассказали о росте производительности получателей бюджетных средств среди представителей малого и среднего бизнеса и перевыполнении плана в прошлом году.
В Национальном антикоррупционном комитете обратили внимание на низкую прозрачность и избирательный характер выдачи субсидий. Последнее влечет за собой снижение конкуренции, отметили там.