Президент Венесуэлы объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд

«Сегодня были подписаны контракты, чтобы гарантировать инвестиции более чем в $5 млрд для повышения объемов добычи нефти, с нашими российскими партнерами в совместных предприятиях. Кроме того, мы гарантируем инвестиции более чем в $1 млрд долларов в горнодобывающую отрасль, преимущественно в добычу золота», — заявил господин Мадуро.