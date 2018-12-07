Президент Венесуэлы объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд
Россия и Венесуэла подписали несколько контрактов на $6 млрд во время визита в Москву президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает AFP.
Россия и Венесуэла подписали несколько контрактов на $6 млрд во время визита в Москву президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает AFP.
«Сегодня были подписаны контракты, чтобы гарантировать инвестиции более чем в $5 млрд для повышения объемов добычи нефти, с нашими российскими партнерами в совместных предприятиях. Кроме того, мы гарантируем инвестиции более чем в $1 млрд долларов в горнодобывающую отрасль, преимущественно в добычу золота», — заявил господин Мадуро.
Он добавил, что, среди прочих проектов, Россия и Венесуэла договорились о введении системы ГЛОНАСС в латиноамериканской стране. Николас Мадуро отметил, что это позволит усилить и развить телекоммуникационную систему Венесуэлы.
Две страны сотрудничают в следующих областях: энергетике, сельском хозяйстве, геологоразведке, фармацевтике, в сфере
Читайте также: