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07:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Венесуэлы объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд

Россия и Венесуэла подписали несколько контрактов на $6 млрд во время визита в Москву президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает AFP.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня были подписаны контракты, чтобы гарантировать инвестиции более чем в $5 млрд для повышения объемов добычи нефти, с нашими российскими партнерами в совместных предприятиях. Кроме того, мы гарантируем инвестиции более чем в $1 млрд долларов в горнодобывающую отрасль, преимущественно в добычу золота», — заявил господин Мадуро.

Он добавил, что, среди прочих проектов, Россия и Венесуэла договорились о введении системы ГЛОНАСС в латиноамериканской стране. Николас Мадуро отметил, что это позволит усилить и развить телекоммуникационную систему Венесуэлы.

Две страны сотрудничают в следующих областях: энергетике, сельском хозяйстве, геологоразведке, фармацевтике, в сфере информационно-коммуникационных технологий, ядерной медицине, военно-технической и других.

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