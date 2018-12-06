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6 декабря, источник: Lenta.Ru

США призвали Россию отказаться от «скрывающей истинные возможности» ракеты

США призывают Москву отказаться от крылатой ракеты 9М729 или модифицировать систему таким образом, чтобы дальность не нарушала условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила замгоссекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает Reuters.

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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, российской стороне необходимо внести коррективы, которые можно будет проверить. Она отметила, что сейчас ракета 9М729 имеет радиус действия от 500 до 5500 километров — это запрещено договором.

Ранее в октябре заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва передала Вашингтону информацию об испытаниях ракеты 9М729. «Более того, на прошлогодних учениях “Запад-2017” был проведен очередной пуск этой ракеты на дальность существенно более низкую, чем 500 километров» — отметил Рябков.

США обвиняют Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М», являющейся сухопутным вариантом ракеты морского базирования «Калибр-НК» (дальностью действия до 1400 километров). В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия до 5500 километров, а не 500 километров, как заявляет Минобороны России.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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