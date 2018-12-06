США призвали Россию отказаться от «скрывающей истинные возможности» ракеты

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, российской стороне необходимо внести коррективы, которые можно будет проверить. Она отметила, что сейчас ракета 9М729 имеет радиус действия от 500 до 5500 километров — это запрещено договором.

Ранее в октябре заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва передала Вашингтону информацию об испытаниях ракеты 9М729. «Более того, на прошлогодних учениях “Запад-2017” был проведен очередной пуск этой ракеты на дальность существенно более низкую, чем 500 километров» — отметил Рябков.