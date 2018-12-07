Избирательная госуслуга

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Центризбиркоме (ЦИК) прорабатывают вопросы о внедрении электронного голосования и оказании государственных услуг по выдвижению и регистрации кандидатов. Об этом «Ъ» рассказали источники в системе избирательных комиссий, отмечая, что согласование и внедрение новых подходов в этой области «будут началом революции» в избирательной сфере, «судебные вычистки кандидатов по сданным документам уйдут в прошлое». Глава ЦИКа Элла Памфилова сказала «Ъ», что разработка предложений по введению новой госуслуги — «вопрос не одного месяца». В администрации президента (АП), по сведениям «Ъ», в курсе инициативы ЦИКа, но ждут ее «детальной проработки».

По словам источников «Ъ» в системе избирательных комиссий, руководство ЦИКа прорабатывает несколько нововведений, в том числе вопросы внедрения электронного голосования, о необходимости которого уже не раз говорили в комиссии. В марте 2018 года член ЦИКа Василий Лихачев (подал в отставку полгода спустя) предполагал, что можно «решить вопрос безопасности и уже к 2021 году в рамках следующей федеральной кампании попробовать применить электронное голосование через интернет на выборах в России».

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Как сообщал «Ъ» 6 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил предложение ЦИКа о присоединении к нацпроекту «Цифровая экономика»: в его рамках глава ЦИКа предлагала обеспечить доступность голосования для избирателей вне зависимости от их местонахождения. Кроме того, речь идет о проработке вопроса по введению госуслуг для кандидатов. По словам собеседников «Ъ», может появиться «новая госуслуга, которая позволит помогать в выдвижении и регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах». Какого уровня это коснется, источники «Ъ» не уточняют.

Нацпроект «Цифровая экономика» позволяет органам власти автоматизировать деятельность в том объеме, в котором необходимо, говорит член ЦИКа Антон Лопатин.

«Деятельность комиссий сопряжена с реализацией пассивного избирательного права, в том числе со сбором документов, — отмечает он.— Мы некоторые процессы хотим упростить, в том числе для кандидатов». Элла Памфилова сказала «Ъ», что говорить о результатах пока рано: «Это вопрос не одного месяца, а мы, к примеру, только создали профильное управление (управление инновационных технологий в избирательном процессе, пока формируется штатное расписание.— “Ъ”)». Вопрос прорабатывают специалисты — как юристы, так и эксперты по IT-технологиям, говорит она: «Мы надеемся, что предложенные варианты облегчат возможности кандидатов и голосующих».

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Возможную систему один из собеседников «Ъ» описывает так: «Приходишь как обычный гражданин с документами, а комиссия или МФЦ тебе оказывает услугу по выдвижению». Источник «Ъ», близкий к Госдуме, говорит, что идеи об использовании портала госуслуг для выдвижения и регистрации кандидатов исходят от ЦИКа: «Элла Памфилова эти идеи поддерживает, но пока они находятся в стадии проработки даже на уровне самого избиркома или рабочей группы при ЦИКе».

По его словам, в АП о работе над этим документом знают и считают предложения интересными, но подчеркивают, что важна их «детальная проработка». Рабочая группа по цифровому развитию, созданная в ЦИКе, работает над дорожной картой по 20 направлениям, в том числе связанным с изменениями законодательства. Приоритетными собеседники «Ъ» называют те, которые можно решить поправками к правовым актам ЦИКа.

Источник «Ъ» в системе избирательных комиссий считает, что если предложения будут «согласованы в комплексе», то это будет, «по сути, началом революции»: «Если процедура выдвижения и регистрации кандидата превратится в государственную услугу, то и все судебные вычистки по сданным документам уйдут в прошлое». Другие возможные изменения касаются не технологической, а политической стороны процесса.

Анкеты с просьбой высказать мнение о возможной реформе избирательного законодательства член научно-экспертного совета при ЦИКе Аркадий Любарев направил более чем 100 специалистам в 31 регионе РФ. Он заявил «Ъ», что анкетирование — его частная инициатива, поддержанная главой ЦИКа Эллой Памфиловой. «Мы взаимодействуем с Аркадием Любаревым», — подтвердила «Ъ» Элла Памфилова. «Я знаю позицию Памфиловой по части вопросов: она давно говорила, что механизм муниципального фильтра в нынешнем виде ее не устраивает», — сказал Аркадий Любарев. Вопросы в одной из анкет касаются «срочных» изменений законодательства, в другой — «комплексной реформы».

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Среди предложений по срочным изменениям — вопрос о необходимости передвинуть единый день голосования на конец октября или начало ноября. Варианта отменить муниципальный фильтр полностью в анкете нет. Экспертов просят прокомментировать идею снизить долю подписей муниципальных депутатов, необходимую для регистрации кандидатов в губернаторы, с 5−10% до 2−3%, а долю муниципалитетов, депутаты которых должны подписаться, — с ¾ до ½.

Во время встречи с президентом в Кремле по случаю 25-летия избирательной системы 30 октября присутствовали все председатели региональных избиркомов. «И в Приморье, и в Хакасии, и во Владимирской области губернаторы, несмотря на наличие фильтров, претендовали на то, чтобы переизбраться, и не смогли этого сделать, — сказал тогда Владимир Путин.— Значит, фильтры не являются таким строгим ограничением волеизъявления граждан». Обсуждаться изменение законодательства будет на рабочей группе при АП во главе с первым замглавы АП Сергеем Кириенко 21 декабря.