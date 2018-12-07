Избирательная госуслуга
ЦИК думает об упрощенной процедуре выдвижения и регистрации кандидатов.
ЦИК думает об упрощенной процедуре выдвижения и регистрации кандидатов.
В Центризбиркоме (ЦИК) прорабатывают вопросы о внедрении электронного голосования и оказании государственных услуг по выдвижению и регистрации кандидатов. Об этом «Ъ» рассказали источники в системе избирательных комиссий, отмечая, что согласование и внедрение новых подходов в этой области «будут началом революции» в избирательной сфере, «судебные вычистки кандидатов по сданным документам уйдут в прошлое». Глава ЦИКа Элла Памфилова сказала «Ъ», что разработка предложений по введению новой госуслуги — «вопрос не одного месяца». В администрации президента (АП), по сведениям «Ъ», в курсе инициативы ЦИКа, но ждут ее «детальной проработки».
По словам источников «Ъ» в системе избирательных комиссий, руководство ЦИКа прорабатывает несколько нововведений, в том числе вопросы внедрения электронного голосования, о необходимости которого уже не раз говорили в комиссии. В марте 2018 года член ЦИКа Василий Лихачев (подал в отставку полгода спустя) предполагал, что можно «решить вопрос безопасности и уже к 2021 году в рамках следующей федеральной кампании попробовать применить электронное голосование через интернет на выборах в России».
Как сообщал «Ъ» 6 декабря,
Нацпроект «Цифровая экономика» позволяет органам власти автоматизировать деятельность в том объеме, в котором необходимо, говорит член ЦИКа Антон Лопатин.
«Деятельность комиссий сопряжена с реализацией пассивного избирательного права, в том числе со сбором документов, — отмечает он.— Мы некоторые процессы хотим упростить, в том числе для кандидатов». Элла Памфилова сказала «Ъ», что говорить о результатах пока рано: «Это вопрос не одного месяца, а мы, к примеру, только создали профильное управление (управление инновационных технологий в избирательном процессе, пока формируется штатное расписание.— “Ъ”)». Вопрос прорабатывают специалисты — как юристы, так и эксперты по
Возможную систему один из собеседников «Ъ» описывает так: «Приходишь как обычный гражданин с документами, а комиссия или МФЦ тебе оказывает услугу по выдвижению». Источник «Ъ», близкий к Госдуме, говорит, что идеи об использовании портала госуслуг для выдвижения и регистрации кандидатов исходят от ЦИКа: «Элла Памфилова эти идеи поддерживает, но пока они находятся в стадии проработки даже на уровне самого избиркома или рабочей группы при ЦИКе».
По его словам, в АП о работе над этим документом знают и считают предложения интересными, но подчеркивают, что важна их «детальная проработка». Рабочая группа по цифровому развитию, созданная в ЦИКе, работает над дорожной картой по 20 направлениям, в том числе связанным с изменениями законодательства. Приоритетными собеседники «Ъ» называют те, которые можно решить поправками к правовым актам ЦИКа.
Источник «Ъ» в системе избирательных комиссий считает, что если предложения будут «согласованы в комплексе», то это будет, «по сути, началом революции»: «Если процедура выдвижения и регистрации кандидата превратится в государственную услугу, то и все судебные вычистки по сданным документам уйдут в прошлое». Другие возможные изменения касаются не технологической, а политической стороны процесса.
Анкеты с просьбой высказать мнение о возможной реформе избирательного законодательства член
Среди предложений по срочным изменениям — вопрос о необходимости передвинуть единый день голосования на конец октября или начало ноября. Варианта отменить муниципальный фильтр полностью в анкете нет. Экспертов просят прокомментировать идею снизить долю подписей муниципальных депутатов, необходимую для регистрации кандидатов в губернаторы, с 5−10% до 2−3%, а долю муниципалитетов, депутаты которых должны подписаться, — с ¾ до ½.
Во время встречи с президентом в Кремле по случаю 25-летия избирательной системы 30 октября присутствовали все председатели региональных избиркомов. «И в Приморье, и в Хакасии, и во Владимирской области губернаторы, несмотря на наличие фильтров, претендовали на то, чтобы переизбраться, и не смогли этого сделать, — сказал тогда Владимир Путин.— Значит, фильтры не являются таким строгим ограничением волеизъявления граждан». Обсуждаться изменение законодательства будет на рабочей группе при АП во главе с первым замглавы АП Сергеем Кириенко 21 декабря.
Максим Иванов, Софья Самохина; Мария Карпенко, Санкт-Петербург