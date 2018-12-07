Источник: глава исполкома ОНФ Анисимов назначен замполпреда президента в ЦФО

Выступая на съезде, президент РФ Владимир Путин поставил перед ОНФ три основные задачи. Первое — это контроль за исполнением нацпроектов и нацпрограмм, которые были обозначены в майском указе, второе — это помощь чиновникам, которые работают «ответственно» и «с душой». Третьим направлением работы, по мнению президента, должно стать участие Народного фронта в выработке приоритетов развития, особенно на региональном уровне. Тогда в пресс-службе Фронта ТАСС заявили, что под эти новые задачи будет меняться и аппарат ОНФ.