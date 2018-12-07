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10:53 (мск), источник: ТАСС

Источник: глава исполкома ОНФ Анисимов назначен замполпреда президента в ЦФО

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в Кремле.

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Источник: ОНФ

«Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Администрации президента России Антон Вайно», — проинформировал источник.

По его данным, в обязанности Анисимова «в том числе будут входить вопросы развития гражданского общества, взаимодействие с общественными организациями и НКО».

Анисимов возглавлял исполком ОНФ с апреля 2014 года. «Новый руководитель исполкома ОНФ будет назначен на очередном заседании центрального штаба движения», — уточнил источник.

29 ноября состоялся съезд ОНФ, который принял ряд важных кадровых решений. В частности, был расширен состав центрального штаба ОНФ, увеличено число его сопредседателей с трех до пяти.

Выступая на съезде, президент РФ Владимир Путин поставил перед ОНФ три основные задачи. Первое — это контроль за исполнением нацпроектов и нацпрограмм, которые были обозначены в майском указе, второе — это помощь чиновникам, которые работают «ответственно» и «с душой». Третьим направлением работы, по мнению президента, должно стать участие Народного фронта в выработке приоритетов развития, особенно на региональном уровне. Тогда в пресс-службе Фронта ТАСС заявили, что под эти новые задачи будет меняться и аппарат ОНФ.

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