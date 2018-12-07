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13:02 (мск), источник: Интерфакс

Песков заявил о внимании Кремля к отмене выступлений рэперов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — В Кремле отслеживают ситуацию, связанную с отменой концертов некоторых исполнителей по стране.

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Источник: РИА "Новости"

«Следят (в Кремле) очень внимательно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

С начала осени несколько российских артистов и музыкальных групп столкнулись с проблемой отмены концертов под давлением общественности и силовых структур. По разным причинам отменялись концерты рэпера Дмитрия Кузнецова (известен под псевдонимом Хаски), групп IC3PEAK и «Френдзона». Также об отмене выступлений из-за давления заявляли рэперы Элджей и GONE.Fludd.

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В случае с Хаски отмена концерта в Краснодаре и его попытка выступить перед собравшимися перед входом в клуб с крыши припаркованной машины обернулась для него административным арестом. Первоначально суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и отказ пройти медицинское освидетельствование, позднее решение было отменено, и исполнитель был отпущен на свободу 26 ноября.

Между тем 1 декабря полиция задержала музыкантов IC3PEAK на железнодорожном вокзале в Новосибирске. Позже группу отпустили, и ее запланированный концерт в городе состоялся.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 3 декабря заявила, что готова встретиться с музыкантами из групп, у которых возникли проблемы с проведением концертов в регионах РФ.

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