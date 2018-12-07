Песков назвал «рабочим разговором» спор Лукашенко с Путиным

Источник: РИА "Новости"

«Что касается вчерашнего ЕврАзЭС, это было очень продуктивное, очень полезное рабочее мероприятие, где велся именно рабочий разговор. Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений. Высказывались разные точки мнения, высказывались несогласия по ряду вопросов, и это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц», — отметил Песков (цитаты по «РИА Новости»).

«Но в том, что работа предстоит очень напряженная, никто не сомневается», — добавил представитель Кремля.

В четверг на заседании высшего Евразийского совета в Петербурге с участием глав стран ЕАЭС Лукашенко выразил недовольство в связи с ценой, по которой Россия отпускает газ Белоруссии. Лукашенко подчеркивал, что тариф «Газпрома» на транспортировку газа от Ямало-Ненецкого автономного округа для Белоруссии в три раза выше, чем для российских потребителей. В результате российский газ для Белоруссии обходится почти в $130 за 1000 куб. м, а оптовая цена для граничащей с Белоруссией Смоленской области почти в два раза ниже — $70.

Путин призывал Лукашенко обратить внимание не на тариф, а на конечную цену топлива. Он напомнил, что в этом году Белоруссия платит за 1000 куб. м $129, а без преференций в рамках ЕАЭС цена составляла бы около $200. Лукашенко настаивал, что выставляемые Россией рыночные условия для Белоруссии хуже, чем для Германии. Белорусский президент продолжил дискутировать с Путиным даже после его предложения обсудить вопрос на закрытой части заседания.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/8df75dc2-d649-499f-9b4e-a503d43f738a" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1261099" target="_blank">Лукашенко поспорил с Путиным о ценах на газ: вроде воевали вместе, а условия лучше для Германии</a> Во время загрузки произошла ошибка.