Bloomberg узнал подробности контактов Вексельберга с бывшим адвокатом Трампа
По данным агентства, бизнесмен был уверен в своем влиянии на Белый дом и воспринял санкции болезненно.
По данным агентства, бизнесмен был уверен в своем влиянии на Белый дом и воспринял санкции болезненно.
Российский миллиардер Виктор Вексельберг (99-ое место в рейтинге богатейших людей мира американского Forbes 2018 г. с состоянием в $14,4 млрд) как минимум дважды встречался с бывшим адвокатом Дональд Трампа Майклом Коэном, сообщил Bloomberg. Коэн, более 10 лет проработавший личным адвокатом Трампа, был задержан в США в 2017 г. Он признал себя виновным по ряду обвинений и, в частности, признался, что платил за молчание женщинам, состоявшим в связи с Трампом. 12 декабря ему должен быть вынесен приговор.
По данным Bloomberg, первая встреча между Вексельбергом и Коэном состоялась в январе 2017 г., до официального вступления Трампа в должность президента. Организовать ее помог Эндрю Интратер,
Вторая встреча между Вексельбергом и Коэном прошла в марте 2017 г. в
Официальный представитель Вексельберга Андрей Шторх подтвердил, что у Вексельберга и Коэна были две встречи. По его словам, во время одной из них Коэн представил «потенциальные возможности инвестиций», в которых Вексельберг не был заинтересован. Эти переговоры были очень коротки и ограниченны, они не касались взаимоотношений двух стран, подчеркнул Шторх. Также он отметил, что у российского бизнесмен не было «деловых или социальных отношений» с Коэном.
Bloomberg обращает внимание на то, что в марте того же года Вексельберг встретился с президентом Владимиром Путиным. Основной темой стали крупные инфраструктурные проекты «Реновы», сообщал тогда Кремль.
«Эта проблема не входит в ответственность бизнеса в общем и Вексельберга в частности», — сказал представитель Кремля.
На протяжении долгого времени в 2017 г. Вексельберг «туманно, но в то же время определенно» уверял российских чиновников в том, что он имеет влияние на Белый дом, утверждают шесть источников Bloomberg, которые общались с бизнесменом в этом время. По их словам, после посещения инаугурации Трампа в Вашингтоне в качестве гостя Интратера, Вексельберг вернулся в Россию с чувством уверенности в своем влиянии. Шторх в разговоре с Bloomberg подчеркнул, что миллиардер никогда не пытался быть посредником двух администраций в решении проблемы санкций: «У него не было такой возможности».
В марте 2018 г. Вексельберга опросили в
По данным Bloomberg, решение властей США ввести санкции Вексельберга «ошеломило корпоративную Россию», поскольку бизнесмен никогда не был близок к Путину и шесть лет назад продал свой основной российский актив — долю в
Также в 2010 г. он помогал в организации государственного визита в США Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. «Вексельберг был глубоко вовлечен в попытки повлиять на лидеров и политиков в США, — сказал Bloomberg Майкл Карпентер, бывший сотрудник Пентагона, который курировал связанные с Россией вопросы в Совете национальной безопасности в администрации Обамы. — Вот почему эта история закончилась так, как закончилась».
Вексельберг нанял американских адвокатов, чтобы оспорить американские санкции, рассказал Bloomberg Шторх.
«Ведомости» запросили дополнительные комментарии от представителя Вексельберга.
17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.
Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.
Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).
Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.
Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.
23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).
Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.
Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.
Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.
Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.
Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.
Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.
Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.
Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.
8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».
13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.
По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.
12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.
В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.