Bloomberg узнал подробности контактов Вексельберга с бывшим адвокатом Трампа

Российский миллиардер Виктор Вексельберг (99-ое место в рейтинге богатейших людей мира американского Forbes 2018 г. с состоянием в $14,4 млрд) как минимум дважды встречался с бывшим адвокатом Дональд Трампа Майклом Коэном, сообщил Bloomberg. Коэн, более 10 лет проработавший личным адвокатом Трампа, был задержан в США в 2017 г. Он признал себя виновным по ряду обвинений и, в частности, признался, что платил за молчание женщинам, состоявшим в связи с Трампом. 12 декабря ему должен быть вынесен приговор.

По данным Bloomberg, первая встреча между Вексельбергом и Коэном состоялась в январе 2017 г., до официального вступления Трампа в должность президента. Организовать ее помог Эндрю Интратер, бизнес-партнер и двоюродный брат владельца «Реновы», который случайно встретился с бывшим адвокатом Трампа в ресторане осенью 2016 г.

Как рассказали два знакомых с ситуацией источника издания, Интратер привез Вексельберга в Trump Tower в Нью-Йорке на «спонтанную встречу» с Коэном, на которой, помимо прочего, обсуждались планы улучшения отношений России и США.

Вторая встреча между Вексельбергом и Коэном прошла в марте 2017 г. в Нью-Йорке, на второй месяц президентства Трампа. На этот раз обсуждалась нефтяная сделка, которая так и не была достигнута, говорит неназванный источник Bloomerg, не уточняя, о какой именно сделке шла речь.

Официальный представитель Вексельберга Андрей Шторх подтвердил, что у Вексельберга и Коэна были две встречи. По его словам, во время одной из них Коэн представил «потенциальные возможности инвестиций», в которых Вексельберг не был заинтересован. Эти переговоры были очень коротки и ограниченны, они не касались взаимоотношений двух стран, подчеркнул Шторх. Также он отметил, что у российского бизнесмен не было «деловых или социальных отношений» с Коэном.

Bloomberg обращает внимание на то, что в марте того же года Вексельберг встретился с президентом Владимиром Путиным. Основной темой стали крупные инфраструктурные проекты «Реновы», сообщал тогда Кремль.

Про словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, это была первая встреча тет-а-тет между президентом и бизнесменом с 2010 г. В разговоре с Bloomberg Песков подчеркнул, что в Кремле не знали о встречах Вексельберга с Коэном и что бизнесмен никогда не предлагал выступать в качестве посредника с администрацией Трампа.

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«Эта проблема не входит в ответственность бизнеса в общем и Вексельберга в частности», — сказал представитель Кремля.

На протяжении долгого времени в 2017 г. Вексельберг «туманно, но в то же время определенно» уверял российских чиновников в том, что он имеет влияние на Белый дом, утверждают шесть источников Bloomberg, которые общались с бизнесменом в этом время. По их словам, после посещения инаугурации Трампа в Вашингтоне в качестве гостя Интратера, Вексельберг вернулся в Россию с чувством уверенности в своем влиянии. Шторх в разговоре с Bloomberg подчеркнул, что миллиардер никогда не пытался быть посредником двух администраций в решении проблемы санкций: «У него не было такой возможности».

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В марте 2018 г. Вексельберга опросили в Нью-Йорке в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, касающегося возможного вмешательства России в выборы в США, о чем в мае писала The New York Times. Вскоре, в апреле, бизнесмен и «Ренова» попали под американские санкции.

По данным Bloomberg, решение властей США ввести санкции Вексельберга «ошеломило корпоративную Россию», поскольку бизнесмен никогда не был близок к Путину и шесть лет назад продал свой основной российский актив — долю в ТНК-BP.

Однако правоохранительные и разведывательные ведомства США так не думают, пишет Bloomberg: бизнесмен находился в поле зрения Вашингтона долгие годы и встречался с тремя предыдущими американскими президентами — Бараком Обамой, Джорджем Бушем-младшим, Биллом Клинтоном.

Также в 2010 г. он помогал в организации государственного визита в США Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. «Вексельберг был глубоко вовлечен в попытки повлиять на лидеров и политиков в США, — сказал Bloomberg Майкл Карпентер, бывший сотрудник Пентагона, который курировал связанные с Россией вопросы в Совете национальной безопасности в администрации Обамы. — Вот почему эта история закончилась так, как закончилась».

Вексельберг нанял американских адвокатов, чтобы оспорить американские санкции, рассказал Bloomberg Шторх.

Друзья Вексельберга говорят, что он «искренне шокирован и расстроен тем, что его внесли в “черный список”, в который входят сирийские террористы и мексиканские наркоторговцы».

«Ведомости» запросили дополнительные комментарии от представителя Вексельберга.