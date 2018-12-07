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14:20 (мск), источник: Ведомости

Bloomberg узнал подробности контактов Вексельберга с бывшим адвокатом Трампа

По данным агентства, бизнесмен был уверен в своем влиянии на Белый дом и воспринял санкции болезненно.

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Российский миллиардер Виктор Вексельберг (99-ое место в рейтинге богатейших людей мира американского Forbes 2018 г. с состоянием в $14,4 млрд) как минимум дважды встречался с бывшим адвокатом Дональд Трампа Майклом Коэном, сообщил Bloomberg. Коэн, более 10 лет проработавший личным адвокатом Трампа, был задержан в США в 2017 г. Он признал себя виновным по ряду обвинений и, в частности, признался, что платил за молчание женщинам, состоявшим в связи с Трампом. 12 декабря ему должен быть вынесен приговор.

По данным Bloomberg, первая встреча между Вексельбергом и Коэном состоялась в январе 2017 г., до официального вступления Трампа в должность президента. Организовать ее помог Эндрю Интратер, бизнес-партнер и двоюродный брат владельца «Реновы», который случайно встретился с бывшим адвокатом Трампа в ресторане осенью 2016 г.

Как рассказали два знакомых с ситуацией источника издания, Интратер привез Вексельберга в Trump Tower в Нью-Йорке на «спонтанную встречу» с Коэном, на которой, помимо прочего, обсуждались планы улучшения отношений России и США.
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Вторая встреча между Вексельбергом и Коэном прошла в марте 2017 г. в Нью-Йорке, на второй месяц президентства Трампа. На этот раз обсуждалась нефтяная сделка, которая так и не была достигнута, говорит неназванный источник Bloomerg, не уточняя, о какой именно сделке шла речь.

Официальный представитель Вексельберга Андрей Шторх подтвердил, что у Вексельберга и Коэна были две встречи. По его словам, во время одной из них Коэн представил «потенциальные возможности инвестиций», в которых Вексельберг не был заинтересован. Эти переговоры были очень коротки и ограниченны, они не касались взаимоотношений двух стран, подчеркнул Шторх. Также он отметил, что у российского бизнесмен не было «деловых или социальных отношений» с Коэном.

Bloomberg обращает внимание на то, что в марте того же года Вексельберг встретился с президентом Владимиром Путиным. Основной темой стали крупные инфраструктурные проекты «Реновы», сообщал тогда Кремль.

Про словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, это была первая встреча тет-а-тет между президентом и бизнесменом с 2010 г. В разговоре с Bloomberg Песков подчеркнул, что в Кремле не знали о встречах Вексельберга с Коэном и что бизнесмен никогда не предлагал выступать в качестве посредника с администрацией Трампа.
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«Эта проблема не входит в ответственность бизнеса в общем и Вексельберга в частности», — сказал представитель Кремля.

На протяжении долгого времени в 2017 г. Вексельберг «туманно, но в то же время определенно» уверял российских чиновников в том, что он имеет влияние на Белый дом, утверждают шесть источников Bloomberg, которые общались с бизнесменом в этом время. По их словам, после посещения инаугурации Трампа в Вашингтоне в качестве гостя Интратера, Вексельберг вернулся в Россию с чувством уверенности в своем влиянии. Шторх в разговоре с Bloomberg подчеркнул, что миллиардер никогда не пытался быть посредником двух администраций в решении проблемы санкций: «У него не было такой возможности».

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В марте 2018 г. Вексельберга опросили в Нью-Йорке в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, касающегося возможного вмешательства России в выборы в США, о чем в мае писала The New York Times. Вскоре, в апреле, бизнесмен и «Ренова» попали под американские санкции.

По данным Bloomberg, решение властей США ввести санкции Вексельберга «ошеломило корпоративную Россию», поскольку бизнесмен никогда не был близок к Путину и шесть лет назад продал свой основной российский актив — долю в ТНК-BP.

Однако правоохранительные и разведывательные ведомства США так не думают, пишет Bloomberg: бизнесмен находился в поле зрения Вашингтона долгие годы и встречался с тремя предыдущими американскими президентами — Бараком Обамой, Джорджем Бушем-младшим, Биллом Клинтоном.

Также в 2010 г. он помогал в организации государственного визита в США Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. «Вексельберг был глубоко вовлечен в попытки повлиять на лидеров и политиков в США, — сказал Bloomberg Майкл Карпентер, бывший сотрудник Пентагона, который курировал связанные с Россией вопросы в Совете национальной безопасности в администрации Обамы. — Вот почему эта история закончилась так, как закончилась».

Вексельберг нанял американских адвокатов, чтобы оспорить американские санкции, рассказал Bloomberg Шторх.

Друзья Вексельберга говорят, что он «искренне шокирован и расстроен тем, что его внесли в “черный список”, в который входят сирийские террористы и мексиканские наркоторговцы».

«Ведомости» запросили дополнительные комментарии от представителя Вексельберга.

AP 2018
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17 мая 2017 года спецпрокурором по делу о вмешательстве России в президентские выборы США был назначен Роберт Мюллер.

Роберт Свэн Мюллер III — выпускник Принстона, ветеран Вьетнама. Работал на высоких должностях в Минюсте США, был федеральным прокурором Сан-Франциско, с 2001 по 2013 год возглавлял ФБР.

Reuters
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Пол Манафорт, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа (с марта по август 2016 года). В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях (всего 37 оснований).

Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов». Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал, с октября 2017 года находится под домашним арестом.

Reuters
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Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году. Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорт, и помещен под домашний арест.

23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием. В обмен следствие сняло с него ряд других обвинений (банковские махинации, уклонение от уплаты налогов).

Reuters
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Джордж Пападопулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам. Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать.

Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина. Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть «грязь» на Хиллари Клинтон в форме «тысяч электронных писем». По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа.

Reuters
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Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности (январь – февраль 2017 года). Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации относительно разговоров с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрацией Барака Обамы. В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием.

Reuters
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Алекс ван дер Цваан, лондонский адвокат, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана. В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие.

Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича. В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в $20 тыс.

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Ричард Пинедо, владелец онлайн сервиса Auction Essistance, продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности. Признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы.

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Константин Килимник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института, бизнес-партнер Пола Манафорта.

8 июня 2018 года Килимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре. Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по «российскому делу».

Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
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13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы. В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин (на фото) и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований», финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering.

По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях, создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги.

РИА "Новости"
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12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы. По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации.

В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции.

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