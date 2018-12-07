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13:38 (мск), источник: Интерфакс

Членов «Единой России» обязали отвечать на публичные обвинения или уходить в отставку

Москва. 7 декабря. INTERFAX. RU — «Единая Россия» требует от своих членов гласно защищать себя в ответ на публичные обвинения или уходить в отставку, если совершенные ими поступки дискредитируют партию.

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Источник: РИА "Новости"

«Единая Россия» вводит этические нормы для своих членов", — заявила на съезде партии в пятницу замсекретаря Генсовета партии Ольга Баталина.

По ее словам, одна из норм гласит: «В ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами. В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей».

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Кроме того, «единороссам» вменяется в обязанность «относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций».

Напомнив о ряде некорректных заявлений представителей партии, прозвучавших в последнее время и вызвавших широкий общественный резонанс, Баталина сообщила, что вводимые нормы требуют «исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей».

Членам партии надо «придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении», а также «открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции».

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