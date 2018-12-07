Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия резко изменила позицию насчет РФ и санкций
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Мамы «до» и «после»: как поработали стилисты и визажисты (фото)
Неудобная правда о растворимом кофе: можно ли его пить и какой
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Ученые выделили пять типов алкоголиков
Бактерии смертельной чумы нашли на Украине - СМИ
Собчак вспомнила, как её избил любовник - СМИ
В Кремле отреагировали на арест Пономарева
В Москве введен план «Перехват»
В Антарктиде нашли рукотворные развалины (фото)
Раскрыта новая схема обмана клиентов «Сбербанка»
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
15:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Париже закрывают Лувр и Эйфелеву башню. Готовятся к субботним протестам

Эйфелева башня и другие туристические объекты закроют в субботу из-за предстоящих акций «Желтых жилетов».

Наверх
Источник: Reuters

В Париже в ближайшую субботу закроются многие музеи и другие туристические объекты, в том числе Лувр и Эйфелева башня. Власти опасаются новых уличных беспорядков в ходе очередных антиправительственных акций «Желтых жилетов».

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что 89 тысяч полицейских по всей Франции выйдут в эти дни на дежурство, а Париж будут патрулировать бронированные автомобили. Полиция рекомендовала владельцам магазинов и ресторанов в районе Елисейских полей не открывать свои заведения.

В прошлую субботу столица Франции пережила худшие за много лет уличные беспорядки.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Правительство уже согласилось заморозить цены на топливо, повышение тарифов на которое было первоначальной причиной протестов. Тем не менее протест набрал обороты, и теперь к прежним требованиям активистов добавились новые.

Что говорит правительство?

Представитель министерства внутренних дел сообщил агентству Франс пресс, что власти подготовились к серьезным беспорядкам, которые ожидаются в Париже в эту субботу. Как стало известно, к протестующим готовятся примкнуть представители крайне правых и крайне левых группировок.

В интервью телеканалу TF1 премьер-министр Филипп заявил, что в Париже развернуты полицейские силы, в составе которых 8,000 сотрудников правопорядка и десятки бронированных автомобилей.

Повторив призыв сохранять спокойствие, Эдуар Филипп добавил:

Мы имеем дело с людьми, цель которых не протест, а беспорядки, и мы не собираемся позволить им осуществить свои замыслы.

Ранее премьер-министр дал понять, что готов идти на дальнейшие уступки протестующим, заявив в сенате, что правительство открыто для обсуждения вопросов помощи наименее оплачиваемым работникам.

Как еще готовятся к беспорядкам?

На прошлой неделе в ходе протестов пострадала Триумфальная арка. Вероятность беспорядков в субботу ставит под вопрос безопасность посетителей Эйфелевой башни.

Новость
В Сети высмеяли двойные стандарты для «майданов» во Франции и на Украине

Поэтому городские власти готовятся принять дополнительные меры по охране важных городских объектов и достопримечательностей.

Министр культуры Франк Ристер сообщил, что Лувр, музей д’Орсе, Парижская опера и выставочный центр Гран-Пале, а также ряд других объектов будут закрыты для посещения.

В интервью радио RTL он заявил, что было бы слишком большим риском оставлять в субботу эти заведения открытыми для публики.

Полиция обратилась к владельцам магазинов и ресторанов в районе Елисейских полей и других центральных улиц, с просьбой не открываться в эти дни. Перенесены на другие дни несколько матчей футбольного чемпионата.

Протесты последних недель

В четверг молодые люди вышли на улицы, протестуя против реформ образования. Более 140 человек было арестовано в ходе протестов у школы в городе Мант-ла-Жоли, закончившихся столкновениями с полицией.

Газета Le Mond разместила в «Твиттере» видео подавления протестов в Мант-ла-Жоли.

Десятки других школ были блокированы полицией в Марселе, Нанте, Париже и других французских городах.

Учащиеся были возмущены планами президента Эммануэля Макрона внести изменения в правила сдачи выпускных экзаменов в школах, по результатам которых происходит зачисление в университет. Критики реформ опасаются, что новые правила ограничивают возможности учащихся и порождают неравенство.

Кто участвует в протестах?

Название «Желтые жилеты» дано движению из-за используемых его участниками светоотражающих жилетов, которые во Франции должен иметь в машине любой водитель. Он обязан надевать этот жилет, выходя из машины в случае аварийной остановки.

Новость
В Елисейском дворце начали опасаться государственного переворота во Франции

Изначально, требования протестующих сводились к отмене планов резкого увеличения тарифов на бензин и дизельное топливо.

По словам Макрона, эти планы продиктованы заботой об окружающей среде. По мнению активистов, они были оторваны от реальности. Позднее правительство согласилось отказаться от этого повышения тарифов, но «Желтые жилеты» на этом не успокоились.

На прошлой неделе, несмотря на отсутствие централизованного руководства, движение выдвинуло более 40 требований в адрес правительства.

Среди них: минимальный уровень пенсий, изменения налоговой системы и снижение пенсионного возраста.

Движение протеста набирало обороты в соцсетях, которые позволили охватить самый широкий спектр недовольных — от ультралевых анархистов, до ультраправых националистов, а также представителей более умеренных течений.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Протесты породили монстра". В Париже готовятся к беспорядкам
"Европейский офшор": как россияне могли отмывать деньги в Шотландии
Порошенко потребовал немедленно отпустить украинских моряков
Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая
Акула зубами сорвала маску с дайвера (видео)
Противостоянию Загитовой и Медведевой предрекли конец
Ученые нашли тюленя с угрем в носу (фото)
Кириенко назвал глупостью запреты концертов рэперов
Появились новые фотографии банкетов Цеповяза в колонии
Спорт
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео) Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при у женщин в канадском Ванкувере, превзойдя Алину Загитову
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде) Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Андоленко и Добронравова состарили для съемок в сериале Актеры исполнили главные роли в семейной саге «Чужая кровь», действие которой охватывает несколько десятилетий
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Названы главные проблемы жителей российских городов
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Самые необычные дома, которые появятся в Москве
Дети
Виктория Лопырева с трудом скрывает беременность Фигура 35-летней модели сильно изменилась
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь