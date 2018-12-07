В Париже закрывают Лувр и Эйфелеву башню. Готовятся к субботним протестам

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В Париже в ближайшую субботу закроются многие музеи и другие туристические объекты, в том числе Лувр и Эйфелева башня. Власти опасаются новых уличных беспорядков в ходе очередных антиправительственных акций «Желтых жилетов».

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что 89 тысяч полицейских по всей Франции выйдут в эти дни на дежурство, а Париж будут патрулировать бронированные автомобили. Полиция рекомендовала владельцам магазинов и ресторанов в районе Елисейских полей не открывать свои заведения.

В прошлую субботу столица Франции пережила худшие за много лет уличные беспорядки.

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Правительство уже согласилось заморозить цены на топливо, повышение тарифов на которое было первоначальной причиной протестов. Тем не менее протест набрал обороты, и теперь к прежним требованиям активистов добавились новые.

Что говорит правительство?

Представитель министерства внутренних дел сообщил агентству Франс пресс, что власти подготовились к серьезным беспорядкам, которые ожидаются в Париже в эту субботу. Как стало известно, к протестующим готовятся примкнуть представители крайне правых и крайне левых группировок.

В интервью телеканалу TF1 премьер-министр Филипп заявил, что в Париже развернуты полицейские силы, в составе которых 8,000 сотрудников правопорядка и десятки бронированных автомобилей.

Повторив призыв сохранять спокойствие, Эдуар Филипп добавил:

Мы имеем дело с людьми, цель которых не протест, а беспорядки, и мы не собираемся позволить им осуществить свои замыслы.

Ранее премьер-министр дал понять, что готов идти на дальнейшие уступки протестующим, заявив в сенате, что правительство открыто для обсуждения вопросов помощи наименее оплачиваемым работникам.

Как еще готовятся к беспорядкам?

На прошлой неделе в ходе протестов пострадала Триумфальная арка. Вероятность беспорядков в субботу ставит под вопрос безопасность посетителей Эйфелевой башни.

Поэтому городские власти готовятся принять дополнительные меры по охране важных городских объектов и достопримечательностей.

Министр культуры Франк Ристер сообщил, что Лувр, музей д’Орсе, Парижская опера и выставочный центр Гран-Пале, а также ряд других объектов будут закрыты для посещения.

В интервью радио RTL он заявил, что было бы слишком большим риском оставлять в субботу эти заведения открытыми для публики.

Полиция обратилась к владельцам магазинов и ресторанов в районе Елисейских полей и других центральных улиц, с просьбой не открываться в эти дни. Перенесены на другие дни несколько матчей футбольного чемпионата.

Протесты последних недель

В четверг молодые люди вышли на улицы, протестуя против реформ образования. Более 140 человек было арестовано в ходе протестов у школы в городе Мант-ла-Жоли, закончившихся столкновениями с полицией.

Газета Le Mond разместила в «Твиттере» видео подавления протестов в Мант-ла-Жоли.

Десятки других школ были блокированы полицией в Марселе, Нанте, Париже и других французских городах.

Учащиеся были возмущены планами президента Эммануэля Макрона внести изменения в правила сдачи выпускных экзаменов в школах, по результатам которых происходит зачисление в университет. Критики реформ опасаются, что новые правила ограничивают возможности учащихся и порождают неравенство.

Кто участвует в протестах?

Название «Желтые жилеты» дано движению из-за используемых его участниками светоотражающих жилетов, которые во Франции должен иметь в машине любой водитель. Он обязан надевать этот жилет, выходя из машины в случае аварийной остановки.

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Изначально, требования протестующих сводились к отмене планов резкого увеличения тарифов на бензин и дизельное топливо.

По словам Макрона, эти планы продиктованы заботой об окружающей среде. По мнению активистов, они были оторваны от реальности. Позднее правительство согласилось отказаться от этого повышения тарифов, но «Желтые жилеты» на этом не успокоились.

На прошлой неделе, несмотря на отсутствие централизованного руководства, движение выдвинуло более 40 требований в адрес правительства.

Среди них: минимальный уровень пенсий, изменения налоговой системы и снижение пенсионного возраста.

Движение протеста набирало обороты в соцсетях, которые позволили охватить самый широкий спектр недовольных — от ультралевых анархистов, до ультраправых националистов, а также представителей более умеренных течений.