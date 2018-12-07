Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тимошенко дали совет после обсуждения с США плана возврата Крыма
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
Итоги года: чем нас удивила мода в 2018 году
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Хаски трижды спасла хозяйку от рака
8 звезд со странными и противными привычками
Массовое захоронение на Украине зародило чуму - СМИ
Собчак вспомнила, как её избил любовник - СМИ
Соцслужба ответила на слова о переводе денег пенсионера Медведеву
Друзья создали дело, за 6 мес. выручив 130 млн руб
В линейке Nissan появилась модель за 1 миллион евро
Chevrolet Niva: продолжение следует
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
16:11 (мск), источник: РИА Новости

В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна

ЕРЕВАН, 7 дек — РИА Новости. Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Айк Алумян.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В июле специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день Кочаряна арестовали на два месяца.

Читайте также
«Господин премьер, русские тяжело воспримут арест Хачатурова»

Защита обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Пятнадцатого ноября Кассационный суд частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену ареста Кочаряна, направив дело на доследование в тот же суд.

В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который проиграл выборы Сержу Саргсяну, провела в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, погибли десять человек, около двухсот получили ранения.

Помимо Кочаряна, специальная следственная служба предъявила обвинение экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в армянской армии. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.

 Американский эсминец не смог уйти от 'Адмирала Трибуца'
'Снова просится в плен'. Почему украинский адмирал готов 'сдаться' РФ
Порошенко потребовал немедленно отпустить украинских моряков
Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая
Акула зубами сорвала маску с дайвера (видео)
Противостоянию Загитовой и Медведевой предрекли конец
Ученые нашли тюленя с угрем в носу (фото)
Кириенко назвал глупостью запреты концертов рэперов
Появились новые фотографии банкетов Цеповяза в колонии
Спорт
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео) Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при у женщин в канадском Ванкувере, превзойдя Алину Загитову
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде) Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Андоленко и Добронравова состарили для съемок в сериале Актеры исполнили главные роли в семейной саге «Чужая кровь», действие которой охватывает несколько десятилетий
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Как дизайнеры украсили свой дом к новогодним праздникам
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Дети
Виктория Лопырева с трудом скрывает беременность Фигура 35-летней модели сильно изменилась
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь