В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна
ЕРЕВАН, 7 дек — РИА Новости. Апелляционный суд Армении арестовал
ЕРЕВАН, 7 дек — РИА Новости. Апелляционный суд Армении арестовал
В июле специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день Кочаряна арестовали на два месяца.
Защита обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. Пятнадцатого ноября Кассационный суд частично удовлетворил жалобу генпрокурора на отмену ареста Кочаряна, направив дело на доследование в тот же суд.
В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном
Помимо Кочаряна, специальная следственная служба предъявила обвинение