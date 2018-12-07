Литва ввела санкции против России
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вильнюс ввел санкции против России после инцидента в Черном море, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вильнюс ввел санкции против России после инцидента в Черном море, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко.
Мы знаем, что международные организации не приняли никаких санкций против российских действий, однако мы ввели свои, национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе.
Президент Литвы заявила, что непросто быть первыми, кто вводит санкции.
Например, мы получаем личные угрозы от России, а именно мои министры, министр иностранных дел Литвы получил.
При этом Грибаускайте не уточнила, какие именно санкции были введены и какого рода угрозы получили министры.
Как отмечал источник в Брюсселе, ряд стран — членов Евросоюза, включая Францию и Германию, посчитали преждевременным вводить против России новые ограничения. В общем заявлении ЕС, одобренном
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