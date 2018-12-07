Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слишком радикально: Германии меняет позицию по «Северному потоку»
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде)
Сергей Безруков поделился фото с первой прогулки с сыном
Врач: чувство голода перед сном может быть сигналом
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
20 фото, которые помогут снять стресс
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
Собчак вспомнила, как её избил поклонник на отдыхе за границей
Народная артистка Анисимова умерла - причина
"Ощущение, что ты попал в кино": россиянин об увиденном в США
Певец, пропавший на 4 года, кардинально изменился
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде)
2018 год для «Лады»: 5 главных сюрпризов
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
16:14 (мск), источник: Интерфакс

Порошенко призвал РФ немедленно отпустить задержанных украинских моряков

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко потребовал освобождения военных моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября.

Наверх
Источник: AFP 2018

«Мы призываем Кремль немедленно, без каких-либо предварительных условий, освободить украинских моряков, немедленно передать захваченные украинские военные суда и полностью открыть судоходство в соответствии с международным правом в Керченском проливе, деоккупировать Азовское море, разблокировав деятельность украинских портов», — сказал Порошенко в пятницу в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Новость
НАТО клеймит Азовом

Со своей стороны, президент Литвы заявила, что Россия должна выполнять международные договоренности по судоходству в Азовском море и обеспечить свободное использование Керченского пролива.

«Мы хотим еще раз напомнить, что Азовское море не является территорией России, и на этом море действуют все международные договоренности. И Россия так же, как и все другие, должна выполнять международные договоренности. Если нет, то мы всегда поможем, поддержим Украину и будем увеличивать военное присутствие, и мы должны обеспечить свободное передвижение по (Керченскому) проливу… и мы должны выполнять все договоренности, которые действуют для международных вод», — сказала Грибаускайте.

Мы призываем наших международных партнеров применить жесткие санкции для прекращения агрессивных посягательств России в Черном и Азовском морях и обеспечить свободу навигации в регионе.
Петр Порошенко ​​​​​​
президент Украины

«Мы знаем сегодня, что международные организации не приняли никаких санкций из-за российских действий. Мы приняли свои национальные санкции в знак протеста против действий РФ в Керченском проливе», — добавила Грибаускайте, уточнив, что санкции касаются, в том числе, физических лиц, которые не смогут заниматься экономической и другой деятельностью в Литве, «и таким образом они будут ответственны за атаку» на украинские корабли.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. Всего в России под арестом оказались 24 украинских моряка.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая
Акула зубами сорвала маску с дайвера (видео)
Противостоянию Загитовой и Медведевой предрекли конец
Ученые нашли тюленя с угрем в носу (фото)
Кириенко назвал глупостью запреты концертов рэперов
Появились новые фотографии банкетов Цеповяза в колонии
Спорт
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео) Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при у женщин в канадском Ванкувере, превзойдя Алину Загитову
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде) Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Андоленко и Добронравова состарили для съемок в сериале Актеры исполнили главные роли в семейной саге «Чужая кровь», действие которой охватывает несколько десятилетий
Недвижимость
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Популярные темы на «Детях»
Разрешение на измену ради ребенка 448
Родить второму мужу ценой здоровья 319
Фотоуроки: обсуждение фотографий 303
Издевательство над родителями 237
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь