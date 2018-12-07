Порошенко призвал РФ немедленно отпустить задержанных украинских моряков

Источник: AFP 2018

«Мы призываем Кремль немедленно, без каких-либо предварительных условий, освободить украинских моряков, немедленно передать захваченные украинские военные суда и полностью открыть судоходство в соответствии с международным правом в Керченском проливе, деоккупировать Азовское море, разблокировав деятельность украинских портов», — сказал Порошенко в пятницу в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Новость НАТО клеймит Азовом

Со своей стороны, президент Литвы заявила, что Россия должна выполнять международные договоренности по судоходству в Азовском море и обеспечить свободное использование Керченского пролива.

«Мы хотим еще раз напомнить, что Азовское море не является территорией России, и на этом море действуют все международные договоренности. И Россия так же, как и все другие, должна выполнять международные договоренности. Если нет, то мы всегда поможем, поддержим Украину и будем увеличивать военное присутствие, и мы должны обеспечить свободное передвижение по (Керченскому) проливу… и мы должны выполнять все договоренности, которые действуют для международных вод», — сказала Грибаускайте.

Мы призываем наших международных партнеров применить жесткие санкции для прекращения агрессивных посягательств России в Черном и Азовском морях и обеспечить свободу навигации в регионе. Петр Порошенко ​​​​​​ президент Украины

«Мы знаем сегодня, что международные организации не приняли никаких санкций из-за российских действий. Мы приняли свои национальные санкции в знак протеста против действий РФ в Керченском проливе», — добавила Грибаускайте, уточнив, что санкции касаются, в том числе, физических лиц, которые не смогут заниматься экономической и другой деятельностью в Литве, «и таким образом они будут ответственны за атаку» на украинские корабли.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. Всего в России под арестом оказались 24 украинских моряка.

Справка Азовский кризис Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают? Подробнее