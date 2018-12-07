Ангела Меркель растрогала однопартийцев прощальной речью

Ангела Меркель выступила со своей последней речью в качестве главы Христианско-демократического союза. Канцлер Германии заявила на съезде консерваторов в Гамбурге, что пора открыть новую страницу в истории христианских демократов, и призвала консерваторов к сплоченности. Ее выступление транслировал телеканал ZDF.

Ангела Меркель федеральный канцлер Германии: «Я не была рождена ни канцлером, ни председателем партии… Я всегда хотела с достоинством исполнять свои обязанности на государственных и партийных политических постах и однажды с достоинством покинуть их, потому что всему свое время. И сейчас пришло время открыть новую главу. Сейчас, в этот час, в этот момент меня преисполняет одно-единственное, все затмевающее чувство — это чувство благодарности. Это было большой радостью для меня, это было большой честью. Сердечное спасибо».