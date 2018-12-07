Ангела Меркель растрогала однопартийцев прощальной речью
Канцлер Германии уходит с поста главы
Канцлер Германии уходит с поста главы
Ангела Меркель выступила со своей последней речью в качестве главы
Ангела Меркель федеральный канцлер Германии: «Я не была рождена ни канцлером, ни председателем партии… Я всегда хотела с достоинством исполнять свои обязанности на государственных и партийных политических постах и однажды с достоинством покинуть их, потому что всему свое время. И сейчас пришло время открыть новую главу. Сейчас, в этот час, в этот момент меня преисполняет
После выступления канцлера делегаты аплодировали в течение почти десяти минут. В пятницу, 7 декабря, делегаты съезда изберут преемника Ангелы Меркель на посту председателя ХДС. Официально на этот пост претендуют три человека: генеральный секретарь ХДС Аннегрет
Ангела Меркель руководила немецкими консерваторами последние 18 лет, с апреля 2000 года. О своем уходе с поста лидера ХДС она объявила в октябре. На посту федерального канцлера Меркель находится четвертый срок, он истекает в 2021 году.
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