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17:56 (мск), источник: BFM.ru

Ангела Меркель растрогала однопартийцев прощальной речью

Канцлер Германии уходит с поста главы Христианско-демократического союза. Делегаты съезда в Гамбурге изберут ее преемника. На это место претендуют три человека.

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Источник: AP 2018

Ангела Меркель выступила со своей последней речью в качестве главы Христианско-демократического союза. Канцлер Германии заявила на съезде консерваторов в Гамбурге, что пора открыть новую страницу в истории христианских демократов, и призвала консерваторов к сплоченности. Ее выступление транслировал телеканал ZDF.

Ангела Меркель федеральный канцлер Германии: «Я не была рождена ни канцлером, ни председателем партии… Я всегда хотела с достоинством исполнять свои обязанности на государственных и партийных политических постах и однажды с достоинством покинуть их, потому что всему свое время. И сейчас пришло время открыть новую главу. Сейчас, в этот час, в этот момент меня преисполняет одно-единственное, все затмевающее чувство — это чувство благодарности. Это было большой радостью для меня, это было большой честью. Сердечное спасибо».

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После выступления канцлера делегаты аплодировали в течение почти десяти минут. В пятницу, 7 декабря, делегаты съезда изберут преемника Ангелы Меркель на посту председателя ХДС. Официально на этот пост претендуют три человека: генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывший глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц, а также министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Ангела Меркель руководила немецкими консерваторами последние 18 лет, с апреля 2000 года. О своем уходе с поста лидера ХДС она объявила в октябре. На посту федерального канцлера Меркель находится четвертый срок, он истекает в 2021 году.

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