Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

Источник: Пресс-служба Президента России

«Президент РФ своим указом назначил и.о. губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко», — сказал он журналистам. Пресс-служба Кремля также распространила соответствующий документ.

Президент провел с Лимаренко встречу, сообщается на официальном сайте Кремля.

Должность главы региона была вакантна с тех пор, как в конце сентября Путин назначил Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалин с 2015 года, врио главы Приморского края.

Новость Чем известен Олег Кожемяко

58-летний Лимаренко — доктор экономических наук, работает президентом акционерного общества инжиниринговой компании «АСЭ», управляющей организации «Атомстройэкспорта», «Атомэнергопроекта», «Атомпроекта». Он начинал свою карьеру во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Арзамасе-16 (Саров, Нижегородская область). Там же избирался в городской Совет народных депутатов. В 1996—2001 годах — депутат городской думы Сарова, первый заместитель председателя гордумы по экономике и финансам.

С 2001 по 2003 годы — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. В 2003—2005 годы работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, занимал должность главного федерального инспектора по Нижегородской области. С августа 2005 года по май 2007 года в ранге вице-губернатора Нижегородской области курировал вопросы строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и информационных технологий.