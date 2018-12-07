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19:09 (мск), источник: ТАСС

Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил президента группы компаний «АСЭ» (ASE) Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Президент РФ своим указом назначил и.о. губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко», — сказал он журналистам. Пресс-служба Кремля также распространила соответствующий документ.

Президент провел с Лимаренко встречу, сообщается на официальном сайте Кремля.

Должность главы региона была вакантна с тех пор, как в конце сентября Путин назначил Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалин с 2015 года, врио главы Приморского края.

Новость
Чем известен Олег Кожемяко

58-летний Лимаренко — доктор экономических наук, работает президентом акционерного общества инжиниринговой компании «АСЭ», управляющей организации «Атомстройэкспорта», «Атомэнергопроекта», «Атомпроекта». Он начинал свою карьеру во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Арзамасе-16 (Саров, Нижегородская область). Там же избирался в городской Совет народных депутатов. В 1996—2001 годах — депутат городской думы Сарова, первый заместитель председателя гордумы по экономике и финансам.

С 2001 по 2003 годы — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. В 2003—2005 годы работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, занимал должность главного федерального инспектора по Нижегородской области. С августа 2005 года по май 2007 года в ранге вице-губернатора Нижегородской области курировал вопросы строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и информационных технологий.

С 2007 года Лимаренко работал в руководстве госкорпорации «Росатом» и ее структур. В ноябре 2012 года был назначен президентом «НИАЭП» (управляющая компания АО «АСЭ»). В декабре 2016 года стал президентом АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» (в связи с переименованием АО «НИАЭП»), управляющей организации группы компаний АSE.

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