Путин отверг утверждения о заговоре России против Греции
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин отверг предположения о том, что Россия устраивает некие заговоры против Греции, и назвал такие утверждения нонсенсом.
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин отверг предположения о том, что Россия устраивает некие заговоры против Греции, и назвал такие утверждения нонсенсом.
«Что касается этой страницы (ситуации с взаимной высылкой дипломатов РФ и Греции — ИФ), я думаю, важно отметить, что мы изначально не были согласны с основаниями высылки наших дипломатов. Я с трудом себе представляю, что
Если у спецслужб возникают
какие-товопросы друг к другу, что тоже возможно, то существует множество способов для урегулирования ситуации подобного рода, без всяких театральных жестов. Надеюсь, что эта страница, действительно, перевернута.
По словам Путина, сложная ситуация не мешала двум странам «нормально работать и строить отношения, в том числе в сфере экономики». «Здесь важнее — надежность самой экономики, самих партнеров, устойчивость политической системы и гарантия вложения в крупные проекты», — отметил российский лидер.
«Мы готовы работать во всех направлениях, в том числе в сфере развития инфраструктуры», — подчеркнул президент.
«Пока я являюсь
Он подчеркнул, что Греция была единственной страной Евросоюза, которая не согласилась с желанием, касающимся высылки российских дипломатов в связи с «делом Скрипалей».
«Я верю, что мы (Греция) смотрим вперед. Этот вопрос (высылка российских дипломатов) разрешился. И сегодня большое значение имеет то, как использовать возможности наших партнерских отношений (с Россией) в различных секторах», — заявил Ципрас.
В июле сообщалось, что греческие власти решили выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд, их обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны и вопросы национальной безопасности греческого государства.