Путин отверг утверждения о заговоре России против Греции

Источник: РИА "Новости"

«Что касается этой страницы (ситуации с взаимной высылкой дипломатов РФ и Греции — ИФ), я думаю, важно отметить, что мы изначально не были согласны с основаниями высылки наших дипломатов. Я с трудом себе представляю, что кто-то здравомыслящий и в Греции, и в России плетет какие-то козни против Греции или какие-то заговоры планирует. Это — просто нонсенс и чушь», — сказал В. Путин по итогам переговоров с греческим премьером Алексисом Ципрасом.

Если у спецслужб возникают какие-то вопросы друг к другу, что тоже возможно, то существует множество способов для урегулирования ситуации подобного рода, без всяких театральных жестов. Надеюсь, что эта страница, действительно, перевернута. Владимир Путин ​​​​​​​ президент РФ

По словам Путина, сложная ситуация не мешала двум странам «нормально работать и строить отношения, в том числе в сфере экономики». «Здесь важнее — надежность самой экономики, самих партнеров, устойчивость политической системы и гарантия вложения в крупные проекты», — отметил российский лидер.

«Мы готовы работать во всех направлениях, в том числе в сфере развития инфраструктуры», — подчеркнул президент.

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что ситуация, связанная с высылкой российских дипломатов, разрешилась, и пока он является премьером, Греция не будет менять своих позиций под внешним давлением.

«Пока я являюсь премьер-министром, и пока мы находимся в периоде после 2015 года в острых вопросах, касающихся России, Греция не сдвигается со своих позиций под давлением или под мнением других третьих стран», — сказал Ципрас журналистам в пятницу по итогам российско-греческих переговоров.

Он подчеркнул, что Греция была единственной страной Евросоюза, которая не согласилась с желанием, касающимся высылки российских дипломатов в связи с «делом Скрипалей».

«Я верю, что мы (Греция) смотрим вперед. Этот вопрос (высылка российских дипломатов) разрешился. И сегодня большое значение имеет то, как использовать возможности наших партнерских отношений (с Россией) в различных секторах», — заявил Ципрас.

В июле сообщалось, что греческие власти решили выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд, их обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны и вопросы национальной безопасности греческого государства.