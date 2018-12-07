Ципрас назвал галстук «удавкой на шее греческого народа»
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU —
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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU —
На вопрос журналистов, почему он продолжает ходить без галстука, утверждая, что греческая экономика вышла из кризиса, Ципрас изумленно развел руками: «Я уже надевал галстук, но очень быстро его снял. Галстук (для меня) как петля на шее греческого народа». «Этот символизм очень важен», — пояснил он.
При этом Ципрас добавил: «Если мне господин Путин подарит такой подарок, то на следующей встрече я, возможно, его надену».
«Договорились, так и сделаем», — согласился Путин.
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