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19:13 (мск), источник: Интерфакс

Ципрас назвал галстук «удавкой на шее греческого народа»

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объяснил на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, почему не носит галстуков, сравнив их с «удавкой на шее греческого народа».

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Источник: РИА "Новости"

На вопрос журналистов, почему он продолжает ходить без галстука, утверждая, что греческая экономика вышла из кризиса, Ципрас изумленно развел руками: «Я уже надевал галстук, но очень быстро его снял. Галстук (для меня) как петля на шее греческого народа». «Этот символизм очень важен», — пояснил он.

При этом Ципрас добавил: «Если мне господин Путин подарит такой подарок, то на следующей встрече я, возможно, его надену».

«Договорились, так и сделаем», — согласился Путин.

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