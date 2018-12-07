Ципрас назвал галстук «удавкой на шее греческого народа»

На вопрос журналистов, почему он продолжает ходить без галстука, утверждая, что греческая экономика вышла из кризиса, Ципрас изумленно развел руками: «Я уже надевал галстук, но очень быстро его снял. Галстук (для меня) как петля на шее греческого народа». «Этот символизм очень важен», — пояснил он.