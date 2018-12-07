Выбран преемник Меркель

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Ангелу Меркель, занимавшую этот пост 18 лет, сменит Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Такое решение было принято на съезде партии в Гамбурге в пятницу, 7 декабря, передает Reuters.

Генсек партии и бывший премьер-министр земли Саар в борьбе за должность обошла экс-главу фракции ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Фридриха Мерца. Они получили 517 и 482 голоса соответственно. Кандидатура третьего из основных претендентов — министра здравоохранения Йенса Шпана — отпала после первого раунда голосования.

Всего в съезде участвует 1001 делегат. Выборы председателя ХДС проходят анонимно. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов. Если этого не происходит, проводится второй тур, в который выходят два претендента, получившие наибольшую поддержку.

Ранее 7 декабря Меркель в своей последней речи на посту председателя ХДС заявила, что «пришло время открыть новую главу». Она указала, что строить будущее можно лишь с уверенностью в душе, но никак не с обидами раздором, и призвала демократов объединиться, приводит ее слова Zeit. Речь вызвала бурные овации, продлившиеся девять минут, некоторые делегаты провожали Меркель со слезами на глазах.