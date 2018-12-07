Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слишком радикально: Германии меняет позицию по «Северному потоку»
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде)
Защитивший мать подросток посмертно награжден за доблесть и отвагу
Кого боятся дальнобойщики, которые едут на Украину
Дом в Калифорнии, наполненный воздухом и светом (фото)
Вы умерлиКакая судьба ждет вас после смерти по верованиям разных народов мира?
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети»
Собчак раскрыла, что бывший любовник избивал - СМИ
Народная артистка Анисимова умерла - причина
Танки и десант: что происходит на границе Украины с РФ (фото)
Умер Александр Минаев
В Антарктиде нашли рукотворные развалины (фото)
Раскрыта новая схема обмана клиентов «Сбербанка»
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
19:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Выбран преемник Меркель

Германская партия «Христианско-демократический союз» избрала нового председателя.

Наверх
Источник: Reuters

Ангелу Меркель, занимавшую этот пост 18 лет, сменит Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Такое решение было принято на съезде партии в Гамбурге в пятницу, 7 декабря, передает Reuters.

Генсек партии и бывший премьер-министр земли Саар в борьбе за должность обошла экс-главу фракции ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Фридриха Мерца. Они получили 517 и 482 голоса соответственно. Кандидатура третьего из основных претендентов — министра здравоохранения Йенса Шпана — отпала после первого раунда голосования.

Всего в съезде участвует 1001 делегат. Выборы председателя ХДС проходят анонимно. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов. Если этого не происходит, проводится второй тур, в который выходят два претендента, получившие наибольшую поддержку.

Ранее 7 декабря Меркель в своей последней речи на посту председателя ХДС заявила, что «пришло время открыть новую главу». Она указала, что строить будущее можно лишь с уверенностью в душе, но никак не с обидами раздором, и призвала демократов объединиться, приводит ее слова Zeit. Речь вызвала бурные овации, продлившиеся девять минут, некоторые делегаты провожали Меркель со слезами на глазах.

29 октября стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не собирается оставаться на посту председателя ХДС. Она также заявила, что ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним, после чего она не намерена «занимать какие-либо политические должности».

 Сотрудник Сбербанка воровал пенсии у россиян
Назван способ борьбы с коррупцией
Путин отверг утверждения о заговоре России против Греции
В Чехии заявили о ликвидации сети одной из российских спецслужб
Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая
Как выглядят «дома богов» в Венесуэле (фото)
Ученые нашли тюленя с угрем в носу (фото)
Как живет город, который почти тридцать лет уходит под землю
Путин назначил врио губернатора Сахалинской области
Спорт
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео) Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при у женщин в канадском Ванкувере, превзойдя Алину Загитову
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Названы главные проблемы жителей российских городов
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Самые необычные дома, которые появятся в Москве
Дети
Виктория Лопырева с трудом скрывает беременность Фигура 35-летней модели сильно изменилась
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь