Выбран преемник Меркель
Германская партия «Христианско-демократический союз» избрала нового председателя.
Германская партия «Христианско-демократический союз» избрала нового председателя.
Ангелу Меркель, занимавшую этот пост 18 лет, сменит Аннегрет
Генсек партии и бывший
Всего в съезде участвует 1001 делегат. Выборы председателя ХДС проходят анонимно. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов. Если этого не происходит, проводится второй тур, в который выходят два претендента, получившие наибольшую поддержку.
Ранее 7 декабря Меркель в своей последней речи на посту председателя ХДС заявила, что «пришло время открыть новую главу». Она указала, что строить будущее можно лишь с уверенностью в душе, но никак не с обидами раздором, и призвала демократов объединиться, приводит ее слова Zeit. Речь вызвала бурные овации, продлившиеся девять минут, некоторые делегаты провожали Меркель со слезами на глазах.
29 октября стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не собирается оставаться на посту председателя ХДС. Она также заявила, что ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним, после чего она не намерена «занимать