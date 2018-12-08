США обвинили Россию в химатаке в Сирии и разбомбили больницу

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По версии Вашингтона, террористы не проводили химическую атаку, а инцидент со слезоточивым газом был устроен правительственными силами Сирии, которые поддерживает Россия. «Обе страны используют его как возможность подорвать доверие к режиму прекращения огня в Идлибе», — сказано в заявлении Госдепартамента.

Отмечается, что утром коалиция США разбомбила больницу в сирийской провинции. Как пишет SANA, в результате удара погибли 8 человек, в том числе женщины и двое детей, все они члены одной семьи. Ракетные удары по жилым домам продолжаются, из-за чего местные жители были вынуждены бежать из города.