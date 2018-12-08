Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тимошенко дали совет после обсуждения с США плана возврата Крыма
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде)
Елена Захарова отметила первый день рождения дочери
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова
Дом в Калифорнии, наполненный воздухом и светом (фото)
Вы умерлиКакая судьба ждет вас после смерти по верованиям разных народов мира?
«Теперь РФ имеет право поднять цены на газ в 10 раз»: депутат ВР
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Глава ВМС Украины обратился с предложением к РФ: жесткий ответ
Захваченные украинские моряки сделали заявление
Певица Штурм снимает свой бюст крупным планом - фото
Криминальный авторитет Стёпа погиб с сыновьями
В Кремле отреагировали на арест Пономарева
В Москве введен план «Перехват»
“Свадьба будет”: Басков о заявлении Волочковой про их женитьбу
В Раде о последствии закрытия заводов РФ в Украине
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Фоторепортажи
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
13:14 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook «патриотичное» фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, при этом на форме одного из солдат слева от Порошенко отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова» — череп со скрещенными костями.

Наверх
Источник: Reuters

На шеврон также обратили внимание и в комментариях под постом.

СС — военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). СС были основным организатором террора и уничтожения людей по расовым признакам, политическим убеждениям и государственной принадлежности как в Германии, так и в оккупированных ею странах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Данные формирования были причастны к множеству военных преступлений и преступлениям против человечества. Нюрнбергский трибунал признал «всех лиц, которые были официально приняты в члены СС», преступниками.

 Американский эсминец не смог уйти от 'Адмирала Трибуца'
'Снова просится в плен'. Почему украинский адмирал готов 'сдаться' РФ
В ФСБ назвали цель украинских провокаций в Черном море
Найдены личинки-убийцы с «ножами» вместо рта
Порошенко выложил фото с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
Реклама российского майонеза вызвала скандал в Грузии
Росрыболовство заявило о двукратном снижении цен на красную икру
Кокорин и Мамаев в СИЗО на Новый год смогут сделать себе оливье
Силуанов: вице-премьеры будут лично отвечать за нацпроекты
Спорт
«Let me speak from my heart»: Мутко — 60 8 декабря 60 лет исполняется едва ли не самому известному в мире российскому спортивному чиновнику и политику Виталию Мутко
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Куда россияне уедут на Новый год?
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Покупатели дорогого жилья в Москве стали скромнее
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Дети
Виктория Лопырева с трудом скрывает беременность Фигура 35-летней модели сильно изменилась
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь