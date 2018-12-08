Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook «патриотичное» фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, при этом на форме одного из солдат слева от Порошенко отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова» — череп со скрещенными костями.
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