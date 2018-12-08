Парламент Японии принял поправки к закону о трудовых мигрантах

За пять лет с момента вступления в силу поправок к закону 1 апреля 2019 года в страну сможет въехать до 345 тысяч человек иностранных рабочих, занятых в 14 отраслях, таких как строительство, уход за престарелыми, сельское хозяйство и другие.
Рабочие будут разделены на две категории в зависимости от квалификации. Первая категория получит право въезда на пять лет без совместного проживания семьи. Вторая категория получит право продления пребывания и возможность привезти вместе с собой членов семьи.
В то же время в поправках оговорено право государство на прекращение выдачи разрешений на въезд в случае удовлетворения спроса на рабочую силу.
Принятие закона обусловлено нехваткой низкоквалифицированной рабочей силы и стремлением государства придать законные рамки найму иностранных рабочих, который в последние годы проводится под видом въезда на «обучение». На деле часто права иностранных рабочих, приехавших в страну на подобное «обучение», не соблюдаются, они работают в очень тяжелых условиях за мизерную плату.
В дни принятия закона стало известно, что только за три года с 2015 по 2017 от тяжелых условий труда и самоубийств от отчаяния из-за бесправного положения погибли 69 так называемых «иностранных стажеров».