Великобритания решила усилить военное присутствие в Эстонии

Несмотря на возможный выход из ЕС в результате Brexit, войска Соединенного королевства по-прежнему продолжат базироваться в Эстонии, сообщил в субботу портал телерадиовещания Эстонии ERR. Будет проведена ротация британских войск, увеличено число танков, а летом планируется провести крупные учения с привлечением военно-морского флота, рассказал военный атташе Великобритании в Эстонии Гэри Брукс.

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Так, если ранее деятельность боевой группы НАТО в основном ограничивалась деятельностью на суше, то в июле Великобритания намерена провести военные учения на территории Эстонии с привлечением военно-морского флота. В ходе учений будет отрабатываться координация действий эстонской пехоты и Королевского военно-морского флота при поддержке авиации. По словам военного атташе, это даёт уникальную возможность отработать военным двух стран совместные манёвры.

Все эти манёвры исключительно индивидуальны. Мы всегда должны быть готовы воспользоваться возможностью комбинировать действия как наземных, так и воздушных войск или, например, пехоты и флота. Гэри Брукс военный атташе Великобритании в Эстонии

На время крупнейших военных учений Сил обороны Эстонии Kevadtorm (Весенний шторм) британцы доставят в Эстонию разведывательные вертолеты Wildcat и боевые вертолеты Apache. В конце следующего года Великобритания проведет замену танков: вместо нынешних 10 будет прислано 20 единиц тяжёлой бронетехники.