Великобритания решила усилить военное присутствие в Эстонии
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — Великобритания, возглавляющая дислоцированную в Эстонии боевую группу НАТО, намерена в 2019 году усилить военное присутствие в этой балтийской республике.
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — Великобритания, возглавляющая дислоцированную в Эстонии боевую группу НАТО, намерена в 2019 году усилить военное присутствие в этой балтийской республике.
Несмотря на возможный выход из ЕС в результате Brexit, войска Соединенного королевства
Так, если ранее деятельность боевой группы НАТО в основном ограничивалась деятельностью на суше, то в июле Великобритания намерена провести военные учения на территории Эстонии с привлечением
Все эти манёвры исключительно индивидуальны. Мы всегда должны быть готовы воспользоваться возможностью комбинировать действия как наземных, так и воздушных войск или, например, пехоты и флота.
На время крупнейших военных учений Сил обороны Эстонии Kevadtorm (Весенний шторм) британцы доставят в Эстонию разведывательные вертолеты Wildcat и боевые вертолеты Apache. В конце следующего года Великобритания проведет замену танков: вместо нынешних 10 будет прислано 20 единиц тяжёлой бронетехники.
С апреля по август на авиабазе Эмари будет располагаться авиаотряд ВВС Великобритании. Истребители Eurofighter приступят к охране воздушного пространства стран Балтии.