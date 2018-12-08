Кудрин посчитал, что власти ограничивают развитие гражданского общества в России

«НКО, волонтеры или активные люди не так часто поддерживаются, особенно государством. В последнее время зачастую ограничительные законы: ограничение финансирования, новые правила отчета, проверки, это все сильно прессует НКО, и, я бы сказал, в целом ограничивает гражданское общество в своем развитии», — сказал он в субботу на открытии «Общероссийского гражданского форума».
По его словам, это можно преодолеть за счет объединения гражданского общества, а также совместной работы с властями.
В начале ноября президент России Владимир Путин сообщал, что в ближайшие три года на деятельность НКО планируется выделить порядка 24 млрд рублей.