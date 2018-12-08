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11:06 (мск), источник: Интерфакс

Кудрин посчитал, что власти ограничивают развитие гражданского общества в России

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — Принимаемые государством законы и правила деятельности некоммерческих организаций ограничивают развитие гражданского общества в России, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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Источник: РИА "Новости"

«НКО, волонтеры или активные люди не так часто поддерживаются, особенно государством. В последнее время зачастую ограничительные законы: ограничение финансирования, новые правила отчета, проверки, это все сильно прессует НКО, и, я бы сказал, в целом ограничивает гражданское общество в своем развитии», — сказал он в субботу на открытии «Общероссийского гражданского форума».

По его словам, это можно преодолеть за счет объединения гражданского общества, а также совместной работы с властями.

В начале ноября президент России Владимир Путин сообщал, что в ближайшие три года на деятельность НКО планируется выделить порядка 24 млрд рублей.

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