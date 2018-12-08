Перед протестами «желтых жилетов» в Париже задержали уже 300 человек

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Ранее сообщалось о задержании более 120 человек, в числе которых около 30 были взяты под стражу.

По данным радиостанции, число задержанных уже составило почти 300 человек, заключены под стражу 32 человека.

Акции протеста движения так называемых «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. На 8 декабря протестующие запланировали новые манифестации.