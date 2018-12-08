Перед протестами «желтых жилетов» в Париже задержали уже 300 человек
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Около 300 человек задержаны в Париже в субботу до начала акции протеста движения «желтых жилетов», сообщает радиостанция France Info.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Около 300 человек задержаны в Париже в субботу до начала акции протеста движения «желтых жилетов», сообщает радиостанция France Info.
Ранее сообщалось о задержании более 120 человек, в числе которых около 30 были взяты под стражу.
По данным радиостанции, число задержанных уже составило почти 300 человек, заключены под стражу 32 человека.
Акции протеста движения так называемых «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. На 8 декабря протестующие запланировали новые манифестации.
Читайте также: