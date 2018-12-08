Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Преемница Меркель начала с нападок на Россию
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
Эти факты о фильме "Иван Васильевич..." мало кто знает
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Вы умерлиКакая судьба ждет вас после смерти по верованиям разных народов мира?
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Глава ВМС Украины обратился с предложением к РФ: жесткий ответ
Захваченные украинские моряки сделали заявление
Певица Штурм снимает свой бюст крупным планом - фото
Криминальный авторитет Стёпа погиб с сыновьями
"Ощущение, что ты попал в кино": россиянин об увиденном в США
Певец, пропавший на 4 года, кардинально изменился
“Свадьба будет”: Басков о заявлении Волочковой про их женитьбу
В Раде о последствии закрытия заводов РФ в Украине
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
18Погромы в Париже
11:29 (мск), источник: РИА Новости

Перед протестами «желтых жилетов» в Париже задержали уже 300 человек

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Около 300 человек задержаны в Париже в субботу до начала акции протеста движения «желтых жилетов», сообщает радиостанция France Info.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Ранее сообщалось о задержании более 120 человек, в числе которых около 30 были взяты под стражу.

По данным радиостанции, число задержанных уже составило почти 300 человек, заключены под стражу 32 человека.

Акции протеста движения так называемых «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. На 8 декабря протестующие запланировали новые манифестации.

Читайте также:

Следите за развитием темы «Желтые жилеты против Макрона.»
 Американский эсминец не смог уйти от 'Адмирала Трибуца'
'Снова просится в плен'. Почему украинский адмирал готов 'сдаться' РФ
В ФСБ назвали цель украинских провокаций в Черном море
Реклама российского майонеза вызвала скандал в Грузии
Из-за «желтых жилетов» впервые за 13 лет развернули бронемашины
Росрыболовство заявило о двукратном снижении цен на красную икру
Россияне взяли золото в финале Гран-при по фигурному катанию
Кокорин и Мамаев в СИЗО на Новый год смогут сделать себе оливье
Фанатская любовь. Кто из российских звезд женился на поклонницах
Спорт
Главные интриги 17-го тура. Полные расклады Первая часть чемпионата России подходит к концу — на следующей неделе турнир уйдет на перерыв, который продлится до начала марта
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Куда россияне уедут на Новый год?
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Покупатели дорогого жилья в Москве стали скромнее
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 21 449
Русскоязычные книги вашего года рождения 395
Бесплатная медицина 328
носите ли вы бижутерию 142
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь