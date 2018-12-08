В Париже впервые за 13 лет развернули бронемашины полиции из-за протестов «желтых жилетов»

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Бронемашины французской жандармерии заняли в субботу утром позиции у фронтона Национального собрания Франции (нижней палаты парламента). В этом убедился корреспондент ТАСС, находящийся на месте событий.

Это первый случай развертывания в Париже бронемашин стражей порядка со времен погромов, которые хулиганы устраивали в 2005 году.

Тогда манифестации из социально неблагополучных городов департамента Сен-Дени перебросились на столицу.

Всего в Париже в субботу будут использовать 14 жандармских бронемашин, выкрашенных в синий цвет. Они снабжены бульдозерным ножом для разрушения баррикад. На башнях установлены устройства для кругового распыления слезоточивых газов.

Изымаются противогазы, молотки и отвертки

В пятницу министр внутренних дел Кристоф Кастанер не скрывал серьезных опасений по поводу того, что во время предыдущей манифестации 1 декабря экстремисты похитили из полицейском машины автомат армейского образца и запас патронов.

Чтобы выявить попытки проноса огнестрельного или холодного оружия на манифестации, с утра субботы полицейские и жандармы выборочно проверяют в Париже прохожих, несущих сумки или рюкзаки. Изымаются все противогазы, молотки, отвертки и другие предметы, которые могут использоваться манифестантами в ходе стычек с полицией.

Магазины и рестораны возводят оборону

С раннего утра субботы бронемашины появились на площади Бастилии (восточная часть центра города), а также на площади Ронпуэн в середине Елисейских полей. Главная артерия Парижа несколько дней готовилась к тому, что на ней вновь могут произойти погромы, как в прошлую субботу.

Как сообщил корреспондент ТАСС, в настоящее время на всех магазинах опущены жалюзи. Некоторые дополнительно забиты щитами, хотя несколько из них выполнены из досок ДСП и имеют хлипкий вид. В минувшую субботу манифестанты отрывали такие щиты и использовали их для строительства баррикад.

Несколько кафе и ресторанов постарались за неделю возвести для защиты высокие заборы и стены. Один из пивных ресторанов на Елисейских полях построил вокруг входа четырехметровую стену из бетонных блоков и выкрасил ее в черный цвет, чтобы она привлекала меньше внимания манифестантов.

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В срочном порядке восстановлены заборы в особняках на площади Звезды, близ южной части Триумфальной арки. Они были разломаны неделю назад — острые зубцы чугунной ограды манифестанты отламывали и бросали в полицейских. Толстым слоем песка муниципальные службы засыпали близ Триумфальной арки все люки, ведущие в подземные коммуникации города.

Тревога на Елисейских полях

В столицу начинают пребывать первые «желтые жилеты», протестующие против роста цен и налогов. В настоящее время на площади Звезды и Елисейских полях уже находится не менее двухсот манифестантов. По данным МВД, ожидается, что в Париж в субботу прибудут несколько тысяч протестующих. В городе созданы 15 зон, взятых под особый контроль полиции и жандармерии, из-за чего уже с утра автомобильное движение в центре сильно нарушено.

Закрыты все основные музеи — Лувр, Орсе, Оранжери, этнографический музей Бранли. Не будет доступа на Эйфелеву башню. Отменены спектакли в большинстве театров, которые уже понесли из-за трех предыдущих манифестаций убыток больше чем на €100 тыс. К юго-западу от столицы закрыл свои ворота и дворцовый комплекс Версаля.

По данным телеканала CNEWS, полиция Парижа и МВД предусмотрели возможность задержания до 800 манифестантов. В случае нехватки мест в камерах будут использоваться отделения полиции и комиссариаты в парижском регионе. Также, по данным телеканала, в стране работниками служб безопасности произведены превентивные аресты нескольких десятков человек из числа активистов крайне левых и крайне правых группировок. Такие меры позволяют принятые ранее законы о борьбе с терроризмом и экстремизмом.