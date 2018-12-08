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12:06 (мск), источник: РИА Новости

В ФСБ назвали главную цель украинских провокаций в Черном море

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Строительство и эксплуатация Керченского моста подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины, заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

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«Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив. Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост», — сказал Вольский в субботу на брифинге в МИА «Россия сегодня».

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
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