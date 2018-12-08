В ФСБ назвали главную цель украинских провокаций в Черном море

«Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив. Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост», — сказал Вольский в субботу на брифинге в МИА «Россия сегодня».