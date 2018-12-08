В ФСБ назвали главную цель украинских провокаций в Черном море
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Строительство и эксплуатация Керченского моста подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины, заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России
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