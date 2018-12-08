Российские корабли не угрожали оружием украинским судам, заявили в ФСБ

Следующий виток провокаций и нагнетания напряженности в Азовском море начался примерно с августа текущего года, когда украинские пограничные катера в радиоэфире заявляли о том, что, если к ним приблизятся российские корабли и катера на дистанцию меньше 20 кабельтовых (3,5 км — ред.), по ним будет открыт огонь на поражение.

Три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.