Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Германия радикально меняет отношение к «СП-2»
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде)
Мужчина случайно выкашлял половину бронхов
Звезда Comedy Woman сыграла Золушку в новогоднем шоу
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру
Вы умерлиКакая судьба ждет вас после смерти по верованиям разных народов мира?
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Глава ВМС Украины обратился с предложением к РФ: жесткий ответ
Захваченные украинские моряки сделали заявление
Певица Штурм снимает свой бюст крупным планом - фото
Криминальный авторитет Стёпа погиб с сыновьями
Арестован адвокат одного из украинских моряков
Литва обратилась с требованиями к России
“Свадьба будет”: Басков о заявлении Волочковой про их женитьбу
В Раде о последствии закрытия заводов РФ в Украине
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
14:05 (мск), источник: РИА Новости

Российские корабли не угрожали оружием украинским судам, заявили в ФСБ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пограничные катера Украины с августа этого года угрожали России применением оружия на поражения в случае приближения к ним кораблей Погранслужбы ФСБ на расстояние менее 3,5 километра, сообщил в субботу на брифинге в МИА «Россия сегодня» первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

Наверх
Следующий виток провокаций и нагнетания напряженности в Азовском море начался примерно с августа текущего года, когда украинские пограничные катера в радиоэфире заявляли о том, что, если к ним приблизятся российские корабли и катера на дистанцию меньше 20 кабельтовых (3,5 км — ред.), по ним будет открыт огонь на поражение.

Три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
 Американский эсминец не смог уйти от 'Адмирала Трибуца'
'Снова просится в плен'. Почему украинский адмирал готов 'сдаться' РФ
В ФСБ назвали цель украинских провокаций в Черном море
Найдены личинки-убийцы с «ножами» вместо рта
Порошенко выложил фото с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
Реклама российского майонеза вызвала скандал в Грузии
Росрыболовство заявило о двукратном снижении цен на красную икру
Кокорин и Мамаев в СИЗО на Новый год смогут сделать себе оливье
Силуанов: вице-премьеры будут лично отвечать за нацпроекты
Спорт
«Let me speak from my heart»: Мутко — 60 8 декабря 60 лет исполняется едва ли не самому известному в мире российскому спортивному чиновнику и политику Виталию Мутко
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Куда россияне уедут на Новый год
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 21 461
носите ли вы бижутерию 158
Передача "Голос" вызывает отторжение. 132
Никита или Ян? 107
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь