В ФСБ не исключили, что действия кораблей ВМС Украины были направлены на Крымский мост
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — Закрытие Керченского пролива перед инцидентом с украинскими судами в службе объяснили предупреждением провокационной акции.
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — Закрытие Керченского пролива перед инцидентом с украинскими судами в службе объяснили предупреждением провокационной акции.
Закрытие Керченского пролива перед инцидентом с военными судами Украины было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, в отношении Крымского моста, заявил первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский.
В первую очередь, это было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в
Керчь-Еникальскомканале.
«Транспортно-технологическая схема в
Он добавил, что в день инцидента перехода через канал ожидали 166 гражданских судов.
Кроме того, Вольский считает неправильным говорить о блокаде украинских морских портов на Азовском море со стороны России. «Никакой речи о так называемой блокаде украинских портов не идет. Никакой предвзятости или превышений полномочий не происходило», — сказал он.
Ранее представители украинских властей неоднократно выступали с обвинением, согласно которому Россия якобы блокирует прохождение украинских судов через Керченский пролив. Москва подобные утверждения отрицает.
Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.
ФСБ возбудила уголовное дело о «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (часть 3 статьи 322 УК РФ).
По решению судов Симферополя и Керчи 24 украинца, находившихся на суднах, были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 моряка перевезли из Крыма в московский следственный изолятор «Лефортово», еще троих, раненых — в больницу СИЗО «Матросская тишина».
В числа арестованных: командиры буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, бронекатера «Бердянск» Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения
Ранения в результате инцидента у пролива получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.
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