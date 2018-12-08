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12:11 (мск), источник: Интерфакс

В ФСБ не исключили, что действия кораблей ВМС Украины были направлены на Крымский мост

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — Закрытие Керченского пролива перед инцидентом с украинскими судами в службе объяснили предупреждением провокационной акции.

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Закрытие Керченского пролива перед инцидентом с военными судами Украины было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена, в том числе, в отношении Крымского моста, заявил первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский.

В первую очередь, это было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале.

«Транспортно-технологическая схема в Керчь-Еникальском канале действует таким образом, что в районах ожидания скапливается большое количество судов, в том числе судов с опасными грузами, — добавил Вольский. — И всякое отклонение от тех правил, которые являются обязательными для всех судов (по переходу канала — ИФ), могут привезти к авариям, происшествиями и техногенным катастрофам».

Он добавил, что в день инцидента перехода через канал ожидали 166 гражданских судов.

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Кроме того, Вольский считает неправильным говорить о блокаде украинских морских портов на Азовском море со стороны России. «Никакой речи о так называемой блокаде украинских портов не идет. Никакой предвзятости или превышений полномочий не происходило», — сказал он.

Ранее представители украинских властей неоднократно выступали с обвинением, согласно которому Россия якобы блокирует прохождение украинских судов через Керченский пролив. Москва подобные утверждения отрицает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале этой недели заявил, что Россия не препятствовала и не препятствует проходу украинских судов через Керченский пролив, но иногда движение судов приостанавливается, в основном из-за погодных условий.

Инцидент в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело о «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (часть 3 статьи 322 УК РФ).

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По решению судов Симферополя и Керчи 24 украинца, находившихся на суднах, были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 моряка перевезли из Крыма в московский следственный изолятор «Лефортово», еще троих, раненых — в больницу СИЗО «Матросская тишина».

В числа арестованных: командиры буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, бронекатера «Бердянск» Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины Владимир Лисовой; сотрудник СБУ Андрей Драч; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов.

Ранения в результате инцидента у пролива получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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7 декабря© Ньюстюб
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