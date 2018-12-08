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13:42 (мск), источник: ТАСС

Силуанов: губернаторы будут нести персональную ответственность за выполнение нацпроектов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр финансов отметил, что персональная ответственность будет введена в 2019 году.

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Источник: Reuters

Губернаторы, как и профильные министры на уровне федерального центра, со следующего года будут нести персональную ответственность за реализацию национальных проектов в регионе. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на XVIII Съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Договорились, что будем вести мониторинг выполнения без задач, о которых мы договариваемся с субъектами. Если вы подписали это соглашение то, пожалуйста, несите тоже ответственность. Поэтому персональная ответственность будет со следующего года введена.
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«На федеральном уровне персональную ответственность несут вице-премьеры за организацию нацпроекта, за результат, министры — за реализацию федеральных проектов, на уровне регионов такую ответственность несут губернаторы», — сказал он.

По словам Силуанова, от финансовых санкций за невыполнение соглашений, когда снижается объем финансовой поддержки региона, страдают в первую очередь граждане.

«На последнем заседании президиума [Госсовета] было предложено не наказывать граждан, а наказывать тех нерадивых чиновников, которые допустили невыполнение условий соглашений, без задач, которые были поставлены, под которыми они подписались. Наказывать учреждение рублем неправильно, важна персональная ответственность», — резюмировал он.

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