Силуанов: губернаторы будут нести персональную ответственность за выполнение нацпроектов

Источник: Reuters

Губернаторы, как и профильные министры на уровне федерального центра, со следующего года будут нести персональную ответственность за реализацию национальных проектов в регионе. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на XVIII Съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Договорились, что будем вести мониторинг выполнения без задач, о которых мы договариваемся с субъектами. Если вы подписали это соглашение то, пожалуйста, несите тоже ответственность. Поэтому персональная ответственность будет со следующего года введена.

Читайте также К нацпроектам предъявлены госпретензии

«На федеральном уровне персональную ответственность несут вице-премьеры за организацию нацпроекта, за результат, министры — за реализацию федеральных проектов, на уровне регионов такую ответственность несут губернаторы», — сказал он.

По словам Силуанова, от финансовых санкций за невыполнение соглашений, когда снижается объем финансовой поддержки региона, страдают в первую очередь граждане.