Силуанов: губернаторы будут нести персональную ответственность за выполнение нацпроектов
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр финансов отметил, что персональная ответственность будет введена в 2019 году.
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр финансов отметил, что персональная ответственность будет введена в 2019 году.
Губернаторы, как и профильные министры на уровне федерального центра, со следующего года будут нести персональную ответственность за реализацию национальных проектов в регионе. Об этом сообщил первый
Договорились, что будем вести мониторинг выполнения без задач, о которых мы договариваемся с субъектами. Если вы подписали это соглашение то, пожалуйста, несите тоже ответственность. Поэтому персональная ответственность будет со следующего года введена.
«На федеральном уровне персональную ответственность несут
По словам Силуанова, от финансовых санкций за невыполнение соглашений, когда снижается объем финансовой поддержки региона, страдают в первую очередь граждане.
«На последнем заседании президиума [Госсовета] было предложено не наказывать граждан, а наказывать тех нерадивых чиновников, которые допустили невыполнение условий соглашений, без задач, которые были поставлены, под которыми они подписались. Наказывать учреждение рублем неправильно, важна персональная ответственность», — резюмировал он.