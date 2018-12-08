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15:58 (мск), источник: ТАСС

Нетаньяху проинформировал Путина о деталях операции ВС Израиля вдоль границы с Ливаном

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/ — Президент России отметил важность строгого соблюдения резолюции 1701 Совета Безопасности при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане.

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Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин считает необходимым совершенствовать российско-израильское взаимодействие по военной линии. Об этом было заявлено в телефонном разговоре российского лидера с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.

При обсуждении ситуации в Сирии Владимир Путин подчеркнул необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии. В этой связи была подчеркнута актуальность предстоящего в ближайшее время контакта между экспертами министерств обороны в рамках совместной рабочей группы.
пресс-служба Кремля

Российский лидер также отметил важность строгого соблюдения резолюции 1701 Совета Безопасности при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане. «Нетаньяху проинформировал о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. С российской стороны отмечена важность обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане», — сообщил Кремль.

Разговор между лидерами двух стран состоялся по инициативе израильской стороны. Путин и Нетаньяху договорились «проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран», говорится в сообщении пресс-службы.

На этой неделе Израиль начал операцию «Северный щит» по поиску и уничтожению прорытых на его территорию шиитским движением «Хезболлах» тоннелей. Во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обнаружении первого тоннеля, прорытого из Ливана на территорию еврейского государства. Временные силы ООН в Ливане подтвердили в четверг информацию о существовании обнаруженного Армией обороны Израиля тоннеля на ливано-израильской границе.

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