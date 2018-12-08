Топилин уверен, что после 45 лет можно найти работу
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/ — С 2019 года выделяется 5 млрд рублей на переобучение лиц предпенсионного возраста, отметил глава Минтруда.
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/ — С 2019 года выделяется 5 млрд рублей на переобучение лиц предпенсионного возраста, отметил глава Минтруда.
Глава Минтруда РФ Максим Топилин уверен, что после 45 лет в России можно найти работу и есть специальные программы, направленные на обучение граждан старшего возраста.
«Нюта сказала, что невозможно найти работу после 45 лет. Я не могу с этим согласиться. Возможно найти работу. Если у
Глава Минтруда также напомнил, что с 2019 года выделяется 5 млрд рублей на переобучение лиц предпенсионного возраста.
Никогда в России не выделялось 5 млрд рублей специально на обучение граждан пожилого возраста.
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