Топилин уверен, что после 45 лет можно найти работу

Глава Минтруда РФ Максим Топилин уверен, что после 45 лет в России можно найти работу и есть специальные программы, направленные на обучение граждан старшего возраста.

«Нюта сказала, что невозможно найти работу после 45 лет. Я не могу с этим согласиться. Возможно найти работу. Если у кого-то возникают проблемы, существуют государственные программы», — сказал он в субботу на дискуссионной площадке «Качество жизни» на XVIII съезде партии «Единая Россия», комментируя высказывание руководителя Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основателя Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер.