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17:30 (мск), источник: ТАСС

Топилин уверен, что после 45 лет можно найти работу

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/ — С 2019 года выделяется 5 млрд рублей на переобучение лиц предпенсионного возраста, отметил глава Минтруда.

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Источник: РИА "Новости"

Глава Минтруда РФ Максим Топилин уверен, что после 45 лет в России можно найти работу и есть специальные программы, направленные на обучение граждан старшего возраста.

«Нюта сказала, что невозможно найти работу после 45 лет. Я не могу с этим согласиться. Возможно найти работу. Если у кого-то возникают проблемы, существуют государственные программы», — сказал он в субботу на дискуссионной площадке «Качество жизни» на XVIII съезде партии «Единая Россия», комментируя высказывание руководителя Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основателя Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер.

Глава Минтруда также напомнил, что с 2019 года выделяется 5 млрд рублей на переобучение лиц предпенсионного возраста.

Никогда в России не выделялось 5 млрд рублей специально на обучение граждан пожилого возраста.

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