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20:13 (мск), источник: ТАСС

Порошенко 10 декабря подпишет закон о непродлении Договора о дружбе с Россией

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/ — Президент Украины назвал это событие историческим.

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Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко пообещал 10 декабря подписать закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Согласно уведомлению, 29 сентября отправленному украинским МИД в МИД РФ, это соглашение прекратит действие 1 апреля 2019 года.

Есть определенный символизм в прекращении наконец-то действия Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную раду, он также был позавчера проголосован и в понедельник мной будет подписан. Это историческое событие.

Верховная рада 6 декабря одобрила решение президента Украины не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истек срок, когда стороны должны были заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.

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