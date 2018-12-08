Путин призвал единороссов не допускать пренебрежения к людям

«Ваши представители есть везде — во всех органах власти, во всех сферах деятельности. И в абсолютном большинстве это, конечно, порядочные, люди, патриоты России. Однако, и нужно об этом тоже прямо сказать, кстати сказать, так происходит всегда, везде, во все времена и во всех местах — есть те, которые пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, к ведущей политической силе; есть и такие, которые ведут себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить», — заявил он в субботу, выступая на пленарном заседании съезда единороссов.