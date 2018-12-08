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17:47 (мск), источник: Интерфакс

Путин призвал единороссов не допускать пренебрежения к людям

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — Несправедливое отношение к людям, по словам президента, «опускает партию ниже плинтуса».

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Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не допускать хамства, пренебрежения к людям, что опускает партию «ниже плинтуса».

«Ваши представители есть везде — во всех органах власти, во всех сферах деятельности. И в абсолютном большинстве это, конечно, порядочные, люди, патриоты России. Однако, и нужно об этом тоже прямо сказать, кстати сказать, так происходит всегда, везде, во все времена и во всех местах — есть те, которые пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, к ведущей политической силе; есть и такие, которые ведут себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить», — заявил он в субботу, выступая на пленарном заседании съезда единороссов.

Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне — и на самом верхнем, и на самом нижнем, муниципальном, потому что это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса.
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По словам президента, «лидерство не в том, чтобы обещать людям манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда, лидерство в том, чтобы принимать ответственные, нужные стране решения, но при этом обязательно идти к людям разъяснять, почему принято такое или иное решение и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время».

В последнее время прозвучал целый ряд некорректных заявлений представителей партии, которые вызвали большой общественный резонанс. Так, например, директор областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких оказалась в центре скандала после своего заявления о том, что государство ничего не должно молодежи.

XVIII съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве 7—8 декабря.

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