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18:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин рассказал о последствиях хамства чиновников

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда «Единой России», заявил, что члены партии не должны допускать хамства и пренебрежения к людям. «Это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса», — сказал глава государства.

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Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда «Единой России», заявил, что члены партии не должны допускать хамства и пренебрежения к людям. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса.

По его словам, лидерство заключается в том, чтобы принимать нужные стране решения и вместе с тем объяснять людям суть и необходимость этих решений.

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На съезде единороссы проголосовали за создание комиссии по этике, а 7 декабря партийцам раздали памятку с семью заповедями, которые необходимо соблюдать в публичной деятельности. В методичке в частности говорится, что к людям и их проблемам следует относиться с уважением и вниманием и не допускать в общении с ними унижающих достоинство высказываний.

Этические нормы приняты на фоне многочисленных скандалов из-за высказываний чиновников и парламентариев. Например, депутат городской думы Саратова Николай Островский заявил, что народ должен государству, глава департамента молодежной политики администрации Свердловской области Ольга Глацких сообщила о ненужности молодежи, а депутат гордумы Ярославля Дмитрий Петровский выступил за полную отмену пенсии и бесплатной медицины.

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