Путин рассказал о последствиях хамства чиновников

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда «Единой России», заявил, что члены партии не должны допускать хамства и пренебрежения к людям. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса.

По его словам, лидерство заключается в том, чтобы принимать нужные стране решения и вместе с тем объяснять людям суть и необходимость этих решений.

На съезде единороссы проголосовали за создание комиссии по этике, а 7 декабря партийцам раздали памятку с семью заповедями, которые необходимо соблюдать в публичной деятельности. В методичке в частности говорится, что к людям и их проблемам следует относиться с уважением и вниманием и не допускать в общении с ними унижающих достоинство высказываний.