Медведев призвал единороссов вернуть доверие избирателей
Прошедший год преподнес правящей партии три важных урока, заявил
Прошедший год преподнес правящей партии три важных урока, заявил
Председатель партии «Единая Россия» и
В нескольких регионах наши кандидаты показали не те результаты, на которые мы, наверное, могли бы рассчитывать. И на которые, скажем прямо, рассчитывали. В том числе и на губернаторских выборах. Там партии предстоит вернуть доверие избирателей.
Результаты состоявшихся в единый день голосования выборов
Как заявил глава правительства, из осенней кампании можно вынести три основных урока. «Урок первый: ничто не заменит живое общение. Если мы не общаемся с людьми, если не говорим с людьми, мы уже проиграли. Урок второй: нам помогает не популизм, а ответственный подход. Именно в этом всегда была сила нашей партии. Нам не нужно везде говорить красиво, нам нужно говорить по делу. Урок третий: мы не ждем выборов. Работать надо каждый день, и в этом цель партии», — кратко просуммировал эти выводы премьер.
По данным декабрьского опроса «Левада-Центра», положительно к партии власти по всей России относятся только 38%, в Москве количество довольных еще ниже — 33%. Рейтинг «Единой России» начал стремительно снижаться с июня, после того как председатель партии — премьер правительства России Дмитрий Медведев внес в Госдуму пакет законопроектов о пенсионной реформе, предполагающей увеличение пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Позднее возраст выхода на пенсию для женщин снизили до 60, но на отношение общества к реформе это повлияло мало.
В единый день голосования в сентябре «Единая Россия» впервые за долгие годы проиграла четыре губернаторских кампании — Владимирская область, Хабаровский и Приморский края, Республика Хакасия, а также более 10 кампаний в различных городах России, в числе которых оказались Красноярск, Великий Новгород, Ульяновск, Тольятти.