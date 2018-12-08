Медведев призвал единороссов вернуть доверие избирателей

Источник: РИА "Новости"

Председатель партии «Единая Россия» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что единороссам необходимо извлечь из прошедшего года уроки и постараться вернуть доверие избирателей в тех регионах, где они проиграли осенние выборы. Глава правительства напомнил своим однопартийцам, что осенняя кампания прошла «в целом успешно» для партии, но закончилась с результатами хуже, чем ожидали в «Единой России».

В нескольких регионах наши кандидаты показали не те результаты, на которые мы, наверное, могли бы рассчитывать. И на которые, скажем прямо, рассчитывали. В том числе и на губернаторских выборах. Там партии предстоит вернуть доверие избирателей. Дмитрий Медведев

Читайте также Путин рассказал о последствиях хамства чиновников

Результаты состоявшихся в единый день голосования выборов премьер-министр назвал «в целом успешными», несмотря на значительное число проигранных выборов и перестановок среди глав регионов. Медведев напомнил, что кампания в этом году оказалась одной из самых сложных за время существования партии, в частности, из-за поддержки «Единой Россией» пенсионной реформы, вызвавшей резко негативную реакцию в обществе. «Партия поддержала весьма сложные изменения в пенсионной системе. Поступила так, как и должна была поступить зрелая политическая сила. Прямо и честно объяснила свою позицию и взяла на себя ответственность за непопулярное, но необходимое решение», — описал эту ситуацию Медведев.

Как заявил глава правительства, из осенней кампании можно вынести три основных урока. «Урок первый: ничто не заменит живое общение. Если мы не общаемся с людьми, если не говорим с людьми, мы уже проиграли. Урок второй: нам помогает не популизм, а ответственный подход. Именно в этом всегда была сила нашей партии. Нам не нужно везде говорить красиво, нам нужно говорить по делу. Урок третий: мы не ждем выборов. Работать надо каждый день, и в этом цель партии», — кратко просуммировал эти выводы премьер.

Читайте также Избирательная госуслуга

По данным декабрьского опроса «Левада-Центра», положительно к партии власти по всей России относятся только 38%, в Москве количество довольных еще ниже — 33%. Рейтинг «Единой России» начал стремительно снижаться с июня, после того как председатель партии — премьер правительства России Дмитрий Медведев внес в Госдуму пакет законопроектов о пенсионной реформе, предполагающей увеличение пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Позднее возраст выхода на пенсию для женщин снизили до 60, но на отношение общества к реформе это повлияло мало.