Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китай и США совместно отзывают деньги из России
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
«Улыбайся и терпи»: что не так с похудением от Елены Малышевой
В Кремле отреагировали на арест Пономарева
Россияне сметают жилье в Греции, чтобы стать европейцами
Украинские депутаты подрались в прямом эфире Обсуждение введенного в ряде украинских регионов военного положения обернулось дракой
«Теперь РФ имеет право поднять цены на газ в 10 раз»: депутат ВР
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Глава ВМС Украины обратился с предложением к РФ: жесткий ответ
Захваченные украинские моряки сделали заявление
ЦСКА чуть не потерял очки с последней командой лиги
«Просто хулиганство»: россиян засудили в финале Гран-при
В Кремле отреагировали на арест Пономарева
В Москве введен план «Перехват»
Называемая в СМИ дочерью Путина впервые появилась на ТВ
США беспомощны перед электронным подавлением РФ
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Рынку недвижимости напророчили новый кризис
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
19:56 (мск), источник: Daily Storm

Медведев призвал единороссов вернуть доверие избирателей

Прошедший год преподнес правящей партии три важных урока, заявил премьер-министр.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Председатель партии «Единая Россия» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что единороссам необходимо извлечь из прошедшего года уроки и постараться вернуть доверие избирателей в тех регионах, где они проиграли осенние выборы. Глава правительства напомнил своим однопартийцам, что осенняя кампания прошла «в целом успешно» для партии, но закончилась с результатами хуже, чем ожидали в «Единой России».

В нескольких регионах наши кандидаты показали не те результаты, на которые мы, наверное, могли бы рассчитывать. И на которые, скажем прямо, рассчитывали. В том числе и на губернаторских выборах. Там партии предстоит вернуть доверие избирателей.
Дмитрий Медведев
Читайте также
Путин рассказал о последствиях хамства чиновников

Результаты состоявшихся в единый день голосования выборов премьер-министр назвал «в целом успешными», несмотря на значительное число проигранных выборов и перестановок среди глав регионов. Медведев напомнил, что кампания в этом году оказалась одной из самых сложных за время существования партии, в частности, из-за поддержки «Единой Россией» пенсионной реформы, вызвавшей резко негативную реакцию в обществе. «Партия поддержала весьма сложные изменения в пенсионной системе. Поступила так, как и должна была поступить зрелая политическая сила. Прямо и честно объяснила свою позицию и взяла на себя ответственность за непопулярное, но необходимое решение», — описал эту ситуацию Медведев.

Как заявил глава правительства, из осенней кампании можно вынести три основных урока. «Урок первый: ничто не заменит живое общение. Если мы не общаемся с людьми, если не говорим с людьми, мы уже проиграли. Урок второй: нам помогает не популизм, а ответственный подход. Именно в этом всегда была сила нашей партии. Нам не нужно везде говорить красиво, нам нужно говорить по делу. Урок третий: мы не ждем выборов. Работать надо каждый день, и в этом цель партии», — кратко просуммировал эти выводы премьер.

Читайте также
Избирательная госуслуга

По данным декабрьского опроса «Левада-Центра», положительно к партии власти по всей России относятся только 38%, в Москве количество довольных еще ниже — 33%. Рейтинг «Единой России» начал стремительно снижаться с июня, после того как председатель партии — премьер правительства России Дмитрий Медведев внес в Госдуму пакет законопроектов о пенсионной реформе, предполагающей увеличение пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Позднее возраст выхода на пенсию для женщин снизили до 60, но на отношение общества к реформе это повлияло мало.

В единый день голосования в сентябре «Единая Россия» впервые за долгие годы проиграла четыре губернаторских кампании — Владимирская область, Хабаровский и Приморский края, Республика Хакасия, а также более 10 кампаний в различных городах России, в числе которых оказались Красноярск, Великий Новгород, Ульяновск, Тольятти.

 «Легче Бабу-ягу найти, чем Баскакова!»: гламурный батюшка из Твери оказался неуловим
Главу района Подмосковья обвинили в покупке двух iPhone X за госсчет
В ФСБ назвали цель украинских провокаций в Черном море
Реклама российского майонеза вызвала скандал в Грузии
«Мисс Мира-2018» стала представительница Мексики
Митингующий Париж: культурная и торговая жизнь замерла
Порошенко выложил фото с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
Футболисты ЦСКА обыграли «Енисей» в матче чемпионата России
Путин рассказал о последствиях хамства чиновников
Спорт
ЦСКА чуть не потерял очки с последней командой лиги Но победил, потому что «Енисей» не забил пенальти
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Как дизайнеры украсили свой дом к новогодним праздникам
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Дети
Сашу Савельеву поздравляют с беременностью Пользователи сети заподозрили певицу в интересном положении (фото)
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь