Тимошенко считает, что у США не может оставаться сомнений относительно ее репутации

Источник: AFP 2018

Об этом Тимошенко, объявившая о намерении принять участие в предстоящих 31 марта будущего года президентских выборах на Украине, заявила в опубликованном в субботу интервью американской газете The Wall Street Journal.

Как передавала телекомпания CNN, Манафорт, работавший на правительство Украины в качестве лоббиста, в 2012 году обратился к фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom с просьбой составить один из экспертных докладов в рамках судебного процесса в отношении Юлии Тимошенко. Манафорт затем якобы попросил Skadden распространить данный документ среди высокопоставленных сотрудников тогдашней администрации США.

«Теперь это раскрыто и находится в открытом доступе. Ясно, как много усилий, финансовых ресурсов, времени было потрачено, чтобы дискредитировать и разрушить мою репутацию», — заявила Тимошенко. «Я считаю это [своего рода] знаком отличия за мою работу на Украине», — добавила она, говоря о деятельности Манафорта.

Лидер «Батькивщины», как пишет The Wall Street Journal, призвала США поддержать ее инициативу в случае избрания президентом заняться поиском дипломатического урегулирования отношений Украины с Россией.

При этом Тимошенко назвала «важнейшим шагом для всех нас прекращение агрессии». В число пожеланий к США она включила введение финансовых санкций против российских субъектов, ускорение вступления Украины в НАТО и дополнительную американскую военную помощь Киеву.

По данным газеты, лидер «Батькивщины» в течение нескольких дней в Вашингтоне встретилась со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и рядом видных законодателей, в том числе с сенаторами Томом Коттоном (республиканец от штата Арканзас) и Ричардом Дурбиным (демократ от штата Иллинойс).