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05:07 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине заявили о возможности создать свое ядерное оружие

У Украины есть все возможности, интеллектуальные и организационные, чтобы создать собственное ядерное оружие, заявил бывший представитель миссии страны при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук. По его мнению, найти деньги на это — не проблема, передает «Обозреватель».

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Источник: РИА "Новости"

Военный дипломат отметил, что Киев мог бы изготавливать не только атомные бомбы, но и полноценные ядерные боеголовки для баллистических ракет.

«В мире на сегодняшний день нет такого завода по выпуску межконтинентальных баллистических ракет, какой был в СССР, а затем в независимой Украине, в Днепре. Ни США, ни Китай, ни Россия не смогли выпустить аналог для ракеты класса “Сатана”», — подчеркнул Гаращук.

Он добавил, что в нынешних условиях Киеву не следует бояться потенциальных международных санкций в вопросе создания ядерного оружия.

5 декабря 1994 года лидеры Украины, США, России и Великобритании подписали Будапештский меморандум, который фактически лишил Киев ядерного оружия.

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