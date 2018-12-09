Британские следователи подозревают Россию в причастности к еще двум убийствам

Как уточняет газета, следователи установили, что сотрудники ГРУ (сейчас — Главное управление Генштаба Минобороны России) «приезжали в страну и уезжали из нее примерно в то время, когда произошли подозрительные смерти». В частности, речь идет о найденном мертвым бизнесмене Александре Перепеличном и выпавшем из окна своей квартиры предпринимателе Скотте Янге. Предприниматель умер в 2014 году, полиция не сочла его смерть подозрительной. Сейчас же следователи намерены переквалифицировать некоторые случаи в категорию «подозрительные» и снова обратится к свидетелям.
Александр Перепеличный был одним из главных свидетелей по «делу Магнитского», возбужденного в отношении работавшего в Hermitage Capital юриста Сергея Магнитского. Его тело было найдено в конце ноября 2013 года неподалеку от арендованного им дома в городке Вейбридж. Доказательств насильственной смерти бизнесмена изначально не было обнаружено, однако в 2015 году выяснилось, что он мог быть отравлен быстродействующим ядом растительного происхождения. В ноябре 2018 года Генпрокуратура РФ сообщила, что бизнесмена могли убить в Великобритании по приказу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.