Британские следователи подозревают Россию в причастности к еще двум убийствам

Как уточняет газета, следователи установили, что сотрудники ГРУ (сейчас — Главное управление Генштаба Минобороны России) «приезжали в страну и уезжали из нее примерно в то время, когда произошли подозрительные смерти». В частности, речь идет о найденном мертвым бизнесмене Александре Перепеличном и выпавшем из окна своей квартиры предпринимателе Скотте Янге. Предприниматель умер в 2014 году, полиция не сочла его смерть подозрительной. Сейчас же следователи намерены переквалифицировать некоторые случаи в категорию «подозрительные» и снова обратится к свидетелям.