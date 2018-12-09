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12:01 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко издал указ о выплате стипендии задержанным в России украинцам

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Петр Порошенко издал указ о выплате стипендии задержанным в России украинцам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам оккупированных территорий и переселенцев Украины.

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Источник: Reuters

Как уточняется в документе, стипендия имени Левко Лукьяненко назначается украинским гражданам, задержанным российскими властями «в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также освобожденным из числа таких лиц». Размер ежемесячного пособия — три прожиточных минимума (почти 200 долларов).

Левко Лукьяненко — украинский диссидент и правозащитник, политический деятель. Выступал против присутствия русского языка на Украине и назначения русских на высшие государственные посты. В 2005 году ему присвоено звание Героя Украины. Умер в июле 2018-го.

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