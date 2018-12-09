Экс-глава ФБР заявил о четырех американцах в расследовании по «российскому делу»
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU — По его словам, как сообщают американские СМИ, среди них не было Дональда Трампа.
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU — По его словам, как сообщают американские СМИ, среди них не было Дональда Трампа.
Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми заявил, что четыре американских гражданина изначально фигурировали в расследовании по «российскому делу», сообщает в воскресенье газета The Hill.
«ФБР открыло расследование в отношении четырех лиц, чтобы обнаружить возможную связь между ними и попытками России (повлиять на ход выборов в США — ИФ)», — приводит издание выдержки из стенограммы его выступления в комитете палаты представителей США.
«В число этих американцев не входил кандидат (в президенты США Дональд Трамп — ИФ)», — подчеркнул он.
При этом Коми отказался называть имена тех четырех американцев.
В свою очередь, Трамп после этого призвал обязать Коми дать показания в конгрессе США под присягой.
В мае 2017 года Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР за «неэффективное руководство бюро». Коми занимался расследованием нарушений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США, могло привести к поражению на выборах. Также Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи сотрудников предвыборной кампании Трампа с Москвой.