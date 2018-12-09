Экс-глава ФБР заявил о четырех американцах в расследовании по «российскому делу»

Источник: AFP 2018

Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми заявил, что четыре американских гражданина изначально фигурировали в расследовании по «российскому делу», сообщает в воскресенье газета The Hill.

«ФБР открыло расследование в отношении четырех лиц, чтобы обнаружить возможную связь между ними и попытками России (повлиять на ход выборов в США — ИФ)», — приводит издание выдержки из стенограммы его выступления в комитете палаты представителей США.

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«В число этих американцев не входил кандидат (в президенты США Дональд Трамп — ИФ)», — подчеркнул он.

При этом Коми отказался называть имена тех четырех американцев.

В минувшую пятницу члены комитетов палаты представителей США по вопросам судопроизводства и по надзору провели закрытое заседание, в ходе которого задали вопросы бывшему директору ФБР. Речь, вероятно, шла и о досье Трампа.

В свою очередь, Трамп после этого призвал обязать Коми дать показания в конгрессе США под присягой.