Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пафос похода эсминца США к берегам России свела на нет катастрофа
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде)
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
Волкова рассказала, как сериал «Воронины» оставил ее без работы
Скандинавская квартира с продуманным хранением (фото)
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
«Теперь РФ имеет право поднять цены на газ в 10 раз»: депутат ВР
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Черное море: аж 17 истребителей РФ налетели на эсминец Британии
Киев потребовал срочной встречи с Москвой
Миллионер Керимов избил свою молодую подругу - СМИ
В Белоруссии казнили двух риелторов - причины
В Кремле отреагировали на арест Пономарева
В Москве введен план «Перехват»
На федеральном канале впервые появилась вероятная дочь Путина
США беспомощны перед электронным подавлением РФ
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
14:01 (мск), источник: RNS

Порошенко потребовал закрыть порты США и Европы для российских судов

Европа и США должны закрыть свои порты для российских судов в качестве реакции на ситуацию в Керченском проливе, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Российским судам должен быть заблокирован вход в европейские и американские порты, и мы готовы открыть координацию того, какие действия должны быть предприняты немедленно.

25 ноября погранслужба ФСБ России задержала в российских территориальных водах в Черном море корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Суда не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

В ходе инцидента российским пограничникам пришлось открыть огонь по украинским судам и взять их штурмом. Три украинских моряка получили ранения. Суда-нарушители вместе с экипажами были задержаны ФСБ России. Позже суды Крыма арестовали всех 24 украинских моряков, причастных к инциденту.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

Следите за развитием темы «Конфликт России с Украиной в Керченском проливе.»
 Почему Трамп боится дорогой нефти
Кашпировский потребовал взыскать с ВГТРК 1 млн рублей за высказывания Невзорова
СБУ обвинила Россию в беспорядках во Франции
Обнаружен главный рассадник коррупции в России
В Совфеде оценили заявления Украины о создании ядерного оружия
Фотограф из Нью-Йорка показал, как живут в Монголии
Претендентка на «Мисс Вселенную» пропала по дороге на конкурс
Пушков: заявление Чубайса обостряет отношения бизнеса и общества
Где нас не ждут: как в мире борются с массовым наплывом туристов
Спорт
Японка Загитовой не по зубам. Даже с грубыми ошибками Алина проиграла второй важный старт после Олимпиады. Казалось бы, причем здесь Медведева?
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Куда россияне уедут на Новый год
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Дети
Сашу Савельеву поздравляют с беременностью Пользователи сети заподозрили певицу в интересном положении (фото)
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь