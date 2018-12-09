Порошенко потребовал закрыть порты США и Европы для российских судов
Европа и США должны закрыть свои порты для российских судов в качестве реакции на ситуацию в Керченском проливе, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News.
Европа и США должны закрыть свои порты для российских судов в качестве реакции на ситуацию в Керченском проливе, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News.
Российским судам должен быть заблокирован вход в европейские и американские порты, и мы готовы открыть координацию того, какие действия должны быть предприняты немедленно.
25 ноября погранслужба ФСБ России задержала в российских территориальных водах в Черном море корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Суда не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.
В ходе инцидента российским пограничникам пришлось открыть огонь по украинским судам и взять их штурмом. Три украинских моряка получили ранения.